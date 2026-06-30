Maersk повышает финансовый прогноз

cГруппа A.P. Moller – Maerrsk A/S (APMM) повысила прогноз финансовых результатов по итогам 2026 года, сообщили SeaNews в группе.

Прогноз по EBITDA повышен с 4,5-7 млрд долларов до 8-10 млрд, по операционной прибыли – до 2-4 млрд долларов (ранее по итогам года ожидался результат в вилке от операционного убытка 1,5 млрд долларов до операционной прибыли 1 млрд).

Ожидаемый свободный денежный поток остается отрицательным, но прогноз повышен с минус 3 млрд долларов до минус 1,5 млрд долларов.

Финансовый прогноз базируется на ожидаемом росте глобального рынка порядка 4% (ранее прогнозировался рост 2-4%), чему способствуют высокий спрос на контейнерные перевозки, особенно на Дальнем Востоке, и недавний рост спотовых ставок.

Фото: Shipspotting / Eckhard Uhrbrock