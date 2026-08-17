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Оформлена первая грузовая авианакладная
17.08.2026

Оформлена первая грузовая авианакладная

    • Через Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) впервые успешно оформлена грузовая накладная для воздушного транспорта в цифровом виде. Как сообщается на сайте Министерства транспорта РФ, документ был передан оператором ИС ЭПД ГК «Астрал», перевозка осуществлялась ПАО «Аэрофлот», технологическим партнёром выступила ИТ-компания ООО «Центурион-Инновации».

    Документ был успешно оформлен и передан между участниками авиаперевозки и в ГИС ЭПД. Тестовый обмен подтвердил работоспособность процесса, после чего состоялся полноценный обмен с участием сторон. «Успешное оформление первой электронной авианакладной подтверждает, что технологическая инфраструктура полностью функциональна и готова к работе с авиационными перевозками. Это стало результатом совместной работы Министерства транспорта Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, авиакомпаний, грузовых операторов и аккредитованных операторов информационных систем электронных перевозочных документов», – отметили в Минтрансе.

    Переход на электронные грузовые авианакладные является частью комплексной программы цифровизации всего транспортного сектора России. Начиная с 1 сентября 2026 года все участники авиационных грузоперевозок – авиакомпании, грузоотправители, грузополучатели, грузовые агенты и экспедиторы – будут обязаны оформлять грузовые накладные в электронном виде через ГИС ЭПД. Электронные документы приравниваются по юридической силе к бумажным и имеют полную юридическую значимость при разрешении споров, налоговых проверках и иных юридических процедурах.

    Нормативная база для перехода закреплена в Федеральном законе от 7 июня 2025 года №140-ФЗ, который внес поправки в Воздушный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». Единый XML-формат электронной грузовой авианакладной был утвержден приказом ФНС России и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации. Порядок обмена и взаимодействия с ГИС ЭПД установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2026 года №446.

    Работа по внедрению ГИС ЭПД в транспортный комплекс ведется совместно с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» и при активной поддержке бизнес-структур.

    «Успешное оформление первой электронной авианакладной подтверждает, что отрасль готова к предстоящим изменениям. Это событие открывает новые возможности для повышения эффективности авиационной логистики, сокращения сроков обработки грузов, ускорения взаиморасчетов между участниками перевозки и повышения общей надежности мультимодальных логистических цепочек. Электронный документооборот позволит контролирующим органам получать доступ к перевозочной информации в режиме реального времени, что повысит прозрачность и безопасность всего сектора», – прокомментировал заместитель министра транспорта Борис Ташимов.

    Фото: Минтранс России


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