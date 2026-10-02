Очереди на эстонской границе

С 30 сентября Эстонской Республикой введен стопроцентный таможенный досмотр в отношении товаров и лиц, прибывающих из Российской Федерации, что влияет на формирование очередей физических лиц и автотранспорта, сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В МАПП Шумилкино и МАПП Куничина Гора наблюдается волнообразный приём грузовых транспортных средств эстонским пунктом пропуска.

Через МАПП Ивангород за три дня с 23 по 25 сентября 2026 года пересекло границу 2 480 граждан в направлении Эстонии и 2 615 – на вход в Россию. При усилении контроля за аналогичный период с 30 сентября по 2 октября 2026 года в Эстонию проследовали 1 401 человек, в Россию – 2 002.

Фото: СЗТУ