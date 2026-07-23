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Яванские макаки в Пулково
23.07.2026

Яванские макаки в Пулково

    • Сотрудники Пулковской таможни осуществили таможенный контроль в отношении140 яванских макак, прибывших в Российскую Федерацию из Азиатского региона.

    Яванские макаки в ПулковоКак сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, животных доставили специализированным авиарейсом в аэропорт Пулково в адрес одного из Санкт-Петербургских научно-исследовательских учреждений для проведения исследований. 

    Должностные лица таможни провели осмотр груза, проверили товаросопроводительные и разрешительные документы.

    После завершения всех таможенных формальностей партия животных передана получателю.

    «Пулковская таможня обеспечивает оперативное проведение таможенного контроля в отношении специальных категорий грузов, включая животных, с учетом норм права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании», – отметил начальник таможни Эдуард Березинский.

    Фото: пресс-служба СЗТУ


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