Яванские макаки в Пулково

Сотрудники Пулковской таможни осуществили таможенный контроль в отношении140 яванских макак, прибывших в Российскую Федерацию из Азиатского региона.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, животных доставили специализированным авиарейсом в аэропорт Пулково в адрес одного из Санкт-Петербургских научно-исследовательских учреждений для проведения исследований.

Должностные лица таможни провели осмотр груза, проверили товаросопроводительные и разрешительные документы.

После завершения всех таможенных формальностей партия животных передана получателю.

«Пулковская таможня обеспечивает оперативное проведение таможенного контроля в отношении специальных категорий грузов, включая животных, с учетом норм права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании», – отметил начальник таможни Эдуард Березинский.

Фото: пресс-служба СЗТУ