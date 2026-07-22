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Второй этап внедрения навигационных пломб в ЕАЭС
22.07.2026

Второй этап внедрения навигационных пломб в ЕАЭС

    • С 11 февраля этого года государствами – членами Евразийского экономического союза была начата практическая реализация Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба ФТС,

    В рамках первого этапа пломбированию подлежат:

    • автомобильные и железнодорожные перевозки алкогольной и табачной продукции, а также «санкционных» товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а также в рамках взаимной торговли государств-членов ЕАЭС;
    • автомобильные перевозки отдельных категорий дорогостоящих (налогоемких) товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

    С 31 июля начинается второй этап практической реализации Соглашения, в рамках которого отслеживанию с применением навигационных пломб будут подлежать перевозки в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита:

    • всех категорий товаров, перевозимых автомобильным видом транспорта, за исключением товаров и (или) категорий товаров, случаев и (или) условий, определяемых Евразийской экономической комиссией;
    • отдельных категорий дорогостоящих (налогоемких) товаров, перевозимых железнодорожным видом транспорта.

    Пломбирование будет осуществляться представителями оператора ООО «Центр развития цифровых платформ» (ООО «ЦРЦП»), определенного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2023 г. № 633-р в качестве национального уполномоченного оператора пломбирования.

    Решение о применении навигационных пломб принимается контролирующими органами. Таможенные органы принимают такие решения при перевозках товаров, помещенных под таможенные процедуры таможенного транзита и экспорта.

    Фото: ФТС


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