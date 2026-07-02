Макаровка подписала соглашение с Ассоциацией портов и судовладельцев речного транспорта

1 июля 2026 года ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта в рамках Форума «Река» договорились о взаимодействии, сообщил ГУМРФ в своем макс-канале.
В торжественной церемонии подписания соглашения о сотрудничестве, которая прошла при участии руководителей Минтранса и Росморречфлота, приняли участие ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Соколов и президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Владимир Тимофеев.
Соглашение предполагает сотрудничество в сфере:
- подготовки кадров для организаций внутреннего водного транспорта
- повышения квалификации специалистов отрасли
- научно-экспертной и консультационной деятельности
- популяризации профессий внутреннего водного транспорта
- содействия развитию внутреннего водного транспорта Российской Федерации
Фото: ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова