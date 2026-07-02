Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт масложировой продукции из Сибири
02.07.2026

Макаровка подписала соглашение с Ассоциацией портов и судовладельцев речного транспорта

    • 1 июля 2026 года ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта в рамках Форума «Река» договорились о взаимодействии, сообщил ГУМРФ в своем макс-канале.

    В торжественной церемонии подписания соглашения о сотрудничестве, которая прошла при участии руководителей Минтранса и Росморречфлота, приняли участие ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Соколов и президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Владимир Тимофеев.

    Соглашение предполагает сотрудничество в сфере:

    • подготовки кадров для организаций внутреннего водного транспорта
    • повышения квалификации специалистов отрасли
    • научно-экспертной и консультационной деятельности
    • популяризации профессий внутреннего водного транспорта
    • содействия развитию внутреннего водного транспорта Российской Федерации

    Фото: ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.05.2026
    IX Конференция «Речные перевозки России 2026»
    23-24 сентября, Саратов, технопарк «Saratov digital»
    Вива КонсалтКонференцияРечные перевозки
    0
    01.07.2026
    Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС
    С 29 июня 2026 года
    ЕАЭССоглашениетаможенный транзитТранзит
    0
    18.03.2026
    FESCO и китайская NOVA расширяют сотрудничество
    В сфере контейнерных перевозок через сухопутные погранпереходы
    FESCO NOVAКитайСоглашение
    0
    30.04.2026
    Открыта навигация в Камском бассейне
    Первые суда прошли через Нижне‑Камский и Чайковский шлюзы.
    Камский бассейнОткрытие навигацииРечные перевозки
    0
    23.06.2026
    Утверждены стандарты электронной речной навигации
    Минтранс своим приказом закрепил единые требования к созданию и использованию электронных навигационных карт на внутренних водных путях.
    ПриказРечные перевозкиЭлектронная картография
    0
    04.06.2026
    Соглашение о сотрудничестве при реализации проектов по развитию морского и внутреннего водного транспорта
    Подписали на Петербургском международном экономическом форуме Росморречфлот, ФГУП «Росморпорт», ОАО «Новоросцемент» и ООО «НИПИ НГ «ПЕТОН»
    ПМЭФРосморпортРосморречфлотСоглашение
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.07.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    02.07.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях
    01.07.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 1,4%
    01.07.2026 Потери контейнеров в 2025 году
    30.06.2026 FESCO подписалась с Huayuan International Land Port (Datong) Group
    30.06.2026 Maersk повышает финансовый прогноз
    Госрегулирование Показать всё
    02.07.2026 Замминистра транспорта о замене возрастного флота
    01.07.2026 Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС
    01.07.2026 Назначен начальник ДВТУ
    01.07.2026 Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе
    01.07.2026 В ЕАЭС продлены нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды топлива
    01.07.2026 Новый таможенный пост на базе Шереметьевской таможни
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •