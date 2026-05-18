Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Макаровка Мир построение
18.05.2026

Началась плавательная практика на паруснике «Мир»

    • Стартовала плавательная практика на парусном учебном судне «Мир». Как сообщает ФГУП «Росморпорт» в своем макс-канале, на борт поднялись 120 учащихся, которые пройдут практику в рамках первого потока – 84 курсанта института «Морская академия» Государственного университета речного и морского флота имени адмирала С.О. Макарова и 36 курсантов Колледжа ГУМРФ.

    В честь начала практики 15 мая состоялась традиционная церемония на плацу учебного городка Макаровки, которая в этом году отмечает 150-летие.

    С приветствием к курсантам обратились первый проректор университета Сергей Айзинов и директор Северо-Западного бассейнового филиала «Росморпорта» Александр Стрельников.

    Будущим морякам предстоит в течение 67 дней учиться управлять 110-метровым парусным судном, отрабатывать действия при смене галса, оттачивать навыки работы с навигационным оборудованием, а главное, привыкать работать в команде.

    «Мир» с курсантами на борту совершит переходы по Балтийскому морю с заходами в морские порты Большой порт Санкт-Петербург и Калининград.

    Практика на паруснике пройдет в этом году в два этапа. Вторая смена начнется 21 июля и продлится до 21 сентября.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.05.2026
    150 лет ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова
    Официальное поздравление Ассоциации выпускников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова
    МакаровкапоздравлениеЮбилей
    0
    20.05.2026
    Макаровке подарили безэкипажный катер
    Подписано соглашение о сотрудничестве с разработчиком – петербургским ЗАО «Си Проект».
    безэкипажное судноМакаровкаОбразованиеСи Проект
    0
    07.04.2026
    «Газпром нефть» подарила Макаровке оборудование
    Для учебно-тренажерных центров в Петербурге и Петрозаводске
    Газпром нефтьМакаровкаОбразованиеУТЦ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    18.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2026
    15.05.2026 FESCO доставила первые контейнеры из России в Танзанию
    15.05.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    14.05.2026 «Дальрефтранс» повезет продукты халяльно
    13.05.2026 HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку
    Госрегулирование Показать всё
    18.05.2026 Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    15.05.2026 Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •