Началась плавательная практика на паруснике «Мир»

Стартовала плавательная практика на парусном учебном судне «Мир». Как сообщает ФГУП «Росморпорт» в своем макс-канале, на борт поднялись 120 учащихся, которые пройдут практику в рамках первого потока – 84 курсанта института «Морская академия» Государственного университета речного и морского флота имени адмирала С.О. Макарова и 36 курсантов Колледжа ГУМРФ.

В честь начала практики 15 мая состоялась традиционная церемония на плацу учебного городка Макаровки, которая в этом году отмечает 150-летие.

С приветствием к курсантам обратились первый проректор университета Сергей Айзинов и директор Северо-Западного бассейнового филиала «Росморпорта» Александр Стрельников.

Будущим морякам предстоит в течение 67 дней учиться управлять 110-метровым парусным судном, отрабатывать действия при смене галса, оттачивать навыки работы с навигационным оборудованием, а главное, привыкать работать в команде.

«Мир» с курсантами на борту совершит переходы по Балтийскому морю с заходами в морские порты Большой порт Санкт-Петербург и Калининград.

Практика на паруснике пройдет в этом году в два этапа. Вторая смена начнется 21 июля и продлится до 21 сентября.

