«Газпромнефть-СМ» реконструировала аудиторию в Макаровке
29.05.2026

    «Газпромнефть – смазочные материалы» завершила реконструкцию учебной аудитории для студентов факультета судовой энергетики Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (ГУМРФ), сообщили SeaNews в компании. Обновленное пространство открылось в год 150-летия вуза. Проект направлен на развитие материальной базы для подготовки инженеров, способных работать с высокотехнологичными смазочными материалами, цифровыми системами диагностики и современным судовым оборудованием. Здесь готовят судовых механиков и технических специалистов — профессионалов, востребованных в судоходной отрасли.

    Обновленная аудитория расположена в историческом здании Макаровки. При реконструкции бережно сохранены архитектурные особенности постройки XIX века — объекта культурного наследия, подчеркнули в «Газпромнефть – смазочные материалы». Пространство площадью более 100 кв. м рассчитано на 80 человек. Проект предусматривает комплексное обновление учебной аудитории с интеграцией современных образовательных решений и адаптацией пространства под актуальные задачи инженерной подготовки.

    «Совместными усилиями мы формируем систему подготовки специалистов, ориентированных на работу с отечественными высокотехнологичными решениями. Мы разрабатываем масла и смазки под самые жесткие условия эксплуатации. Инновационные продукты требуют специалистов, способных мыслить на уровне этих технологий», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

    Фото: Алия Русанова


