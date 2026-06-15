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Учебный центр морской медицины планируется создать в Мурманске
15.06.2026

Учебный центр морской медицины планируется создать в Мурманске

    • На базе Мурманского арктического университета планируется создать учебный центр морской медицины. Как сообщает правительство Мурманской области в своем макс-канале, соответствующее соглашение подписано между университетом и Научно-исследовательским институтом промышленной и морской медицины ФМБА России на Международном военно-морском салоне.

    Центр позволит отрабатывать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

    «Подписание соглашения – еще один важный шаг в реализации решений морской коллегии под председательством помощника Президента России Николая Патрушева, в рамках которой губернатор Андрей Чибис предложил создать в Мурманске первый в России центр подготовки арктических медиков», – отметила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

    Фото: Правительство Мурманской области


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