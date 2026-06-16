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Создана Каспийская академия морского и речного транспорта
16.06.2026

Создана Каспийская академия морского и речного транспорта

    • Распоряжением Правительства РФ № 1433‑р от 10.06.2026 Волжский государственный университет водного транспорта реорганизуется в Каспийскую академию морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф. М. Апраксина.

    Функции и полномочия учредителя возложены на Федеральное агентство морского и речного транспорта. Росморречфлот должен в течение 4 месяцев обеспечить государственную регистрацию учреждения и утвердить устав Академии, а также собственно осуществить реорганизацию.

    Как отмечает пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале, Каспийская академия стала седьмым базовым вузом Агентства.

    Сегодня в нем проходит обучение 4 тыс. человек, в том числе 2 634 человека по программам среднего профессионального образования.

    Распоряжение Правительства РФ № 1433‑р от 10.06.2026

    Фото: Росморречфлот


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