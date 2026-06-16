Создана Каспийская академия морского и речного транспорта

Распоряжением Правительства РФ № 1433‑р от 10.06.2026 Волжский государственный университет водного транспорта реорганизуется в Каспийскую академию морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф. М. Апраксина.

Функции и полномочия учредителя возложены на Федеральное агентство морского и речного транспорта. Росморречфлот должен в течение 4 месяцев обеспечить государственную регистрацию учреждения и утвердить устав Академии, а также собственно осуществить реорганизацию.

Как отмечает пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале, Каспийская академия стала седьмым базовым вузом Агентства.

Сегодня в нем проходит обучение 4 тыс. человек, в том числе 2 634 человека по программам среднего профессионального образования.

Распоряжение Правительства РФ № 1433‑р от 10.06.2026

Фото: Росморречфлот