07.04.2026

Образовательная инициатива Глобал Портс

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс поддержал открытие новых учебных мастерских в Находкинском государственном гуманитарно-политехническом колледже (НГГПК). Как сообщили SeaNews в компании, в новых мастерских будет вестись подготовка студентов по востребованным в регионе рабочим профессиям.

    Терминал Глобал Портс в бухте Врангеля направил на ремонт и закупку оборудования для мастерских 10 млн рублей. Обустройство учебного пространства выполнено в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

    В распоряжении студентов 12 мастерских с современным оборудованием: технологичными токарными и лазерными станками, обучающими стендами для создания электрических и электронных схем и программирования логических контроллеров систем управления.

    Особое внимание, отметили в Глобал Портс, уделено подготовке будущих механиков: в мастерских представлены основные конструкционные узлы колесной техники, в том числе двигатели внутреннего сгорания, коробки передач, учебный комплекс автоматизированной выдачи со склада.

    Летом 2025 года терминал Глобал Портс в бухте Врангеля стал партнёром запуска новой учебной программы «Организация перевозок и управление на транспорте» для студентов НГГПК.

    В 2024 году терминал, Правительство Приморского края и НГГПК заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве и создании образовательного кластера федерального проекта «Профессионалитет» на базе колледжа.

    «Глобал Портс ведёт последовательную работу, чтобы будущие специалисты учились, работали и могли профессионально состояться на малой родине. Наш терминал во Врангеле – один из передовых в России по эффективности и оснащённости, поэтому нам важно, чтобы молодые специалисты приходили подготовленными. Мы благодарны колледжу за поддержку портовых профессий и вместе готовы учить студентов в мастерских и на причалах», – подчеркнул генеральный директор дальневосточного терминала Глобал Портс Илья Долгий.

    Фото: Глобал Портс


