Си Проект передача катера Макаровке
20.05.2026

Макаровке подарили безэкипажный катер

    • 19 мая в рамках юбилейной недели ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в пассажирском порту «Морской фасад» в Санкт Петербурге состоялась передача юбилярам подарка – безэкипажного катера «Оркан» от производителя и разработчика ЗАО «Си Проект». Одновременно в присутствии заместителя министра транспорта Александра Пошивая ректор ГУМРФ Сергей Соколов и генеральный директор ЗАО «Си Проект» Дмитрий Богданов подписали соглашение о сотрудничестве. В Макаровке передачу катера назвали ключевым событием дня, поблагодарив «Си Проект» за вклад в развитие морского образования и науки.

    Как рассказали SeaNews в «Си Проекте», основными направлениями сотрудничества являются развитие института стажировок для обмена знаниями между преподавателями ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и инженерно-инспекторским составом ЗАО «Си Проект», проведение научных исследований, практическая подготовка обучающихся университета, помощь в выборе актуальных тем для дипломных проектов и консультирование при работе над ними.

    Безэкипажный катер «Оркан» передан ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с целью объединения научного потенциала вуза и практического опыта ЗАО «Си Проект» в области разработки, производства и эксплуатации надводной морской робототехники. В рамках сотрудничества сторон в подготовке специалистов морского транспорта предполагается обучение курсантов навыкам операторов безэкипажного катера, а также усиление лабораторной базы для научной работы профессорско-преподавательского состава университета по направлению морской робототехники.

    Как отметили в компании, со стороны «Си Проект» это уже второй проект по инвестированию в науку с целью повышения квалификации молодых специалистов. Ранее аналогичный подарок был передан Северному (Арктическому) Федеральному Университету им. М.В. Ломоносова (САФУ).

    Основные технические характеристики безэкипажного катера:

    • Длина 5,3 м,
    • Ширина 1,7 м,
    • Водоизмещение 0,8 м3,
    • Силовая установка – ДВС,
    • Движитель водомётного типа.

    Судно может быть использовано для патрулирования акватории, доставки грузов, проведения поисково-спасательных операций, обследования подводных объектов, выполнения гидрографических работ, съёмки рельефа дна. проведения научных исследований, экологического мониторинга, ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

    Ключевыми особенностями катера являются:

    • Система управления с применением технологии искусственного интеллекта,
    • Комплектующие российского производства,
    • Возможность установки дополнительного оборудования (гидроакустических систем. средств спасания на воде, БПЛА, РЛС).

    Фото: ЗАО «Си Проект»


