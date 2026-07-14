МГУ им. адм. Г.И.Невельского выпустил операторов системы динамического позиционирования

В Дальневосточном морском тренажёрном центре (ДВМТЦ) Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского завершилось обучение первой в России группы операторов системы динамического позиционирования (СДП), прошедших полный цикл подготовки по программе, аккредитованной Национальной Ассоциацией Морских Подрядчиков (НАМП).

Как сообщает Федеральное морское агентство морского и речного транспорта, первыми выпускниками стали два вахтенных помощника капитана ПАО «Совкомфлот», освоившие программу подготовки с начального уровня до получения квалификации оператора СДП.

Программа реализована ДВМТЦ МГУ им. адм. Г.И.Невельского совместно с Национальной Ассоциацией Морских Подрядчиков. Обучение проводится на российском тренажёрном комплексе NavDP4000, разработанном компанией «НАВИС». Программа включает три этапа подготовки: базовый курс, расширенную тренажёрную подготовку и повышение квалификации.

В рамках реализации программы также разработан и внедрён журнал учёта учебного стажа оператора системы динамического позиционирования «НАМП ДП7», предназначенный для сопровождения практической подготовки специалистов.

Подготовка операторов системы динамического позиционирования по отечественной программе является важным этапом развития национальной системы дополнительного профессионального образования моряков. Создание полного цикла подготовки на базе российского оборудования и отраслевых стандартов позволит обеспечить судоходную отрасль квалифицированными специалистами для эксплуатации судов с системами динамического позиционирования, в том числе при выполнении работ на континентальном шельфе.

Развитие современных образовательных программ и тренажёрной базы способствует укреплению кадрового потенциала морского транспорта, повышению безопасности мореплавания и обеспечению технологической независимости Российской Федерации в сфере подготовки высококвалифицированных морских специалистов.

Фото: Росморречфлот