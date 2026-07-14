Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
МГУ им. адм. Г.И.Невельского выпустил операторов системы динамического позиционирования
14.07.2026

МГУ им. адм. Г.И.Невельского выпустил операторов системы динамического позиционирования

    • В Дальневосточном морском тренажёрном центре (ДВМТЦ) Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского завершилось обучение первой в России группы операторов системы динамического позиционирования (СДП), прошедших полный цикл подготовки по программе, аккредитованной Национальной Ассоциацией Морских Подрядчиков (НАМП). МГУ им. адм. Г.И.Невельского выпустил операторов системы динамического позиционирования

    Как сообщает Федеральное морское агентство морского и речного транспорта, первыми выпускниками стали два вахтенных помощника капитана ПАО «Совкомфлот», освоившие программу подготовки с начального уровня до получения квалификации оператора СДП.

    Программа реализована ДВМТЦ МГУ им. адм. Г.И.Невельского совместно с Национальной Ассоциацией Морских Подрядчиков. Обучение проводится на российском тренажёрном комплексе NavDP4000, разработанном компанией «НАВИС». Программа включает три этапа подготовки: базовый курс, расширенную тренажёрную подготовку и повышение квалификации.

    В рамках реализации программы также разработан и внедрён журнал учёта учебного стажа оператора системы динамического позиционирования «НАМП ДП7», предназначенный для сопровождения практической подготовки специалистов.

    МГУ им. адм. Г.И.Невельского выпустил операторов системы динамического позиционированияПодготовка операторов системы динамического позиционирования по отечественной программе является важным этапом развития национальной системы дополнительного профессионального образования моряков. Создание полного цикла подготовки на базе российского оборудования и отраслевых стандартов позволит обеспечить судоходную отрасль квалифицированными специалистами для эксплуатации судов с системами динамического позиционирования, в том числе при выполнении работ на континентальном шельфе.

    Развитие современных образовательных программ и тренажёрной базы способствует укреплению кадрового потенциала морского транспорта, повышению безопасности мореплавания и обеспечению технологической независимости Российской Федерации в сфере подготовки высококвалифицированных морских специалистов.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.06.2026
    Студенческие отряды будут работать на водном транспорте
    Первые отряды уже приступили к работе.
    ОбразованиеРечные перевозкиСтуденческие отряды
    0
    20.05.2026
    Санкт-Петербургская таможня открывает таможенный класс в Кингисеппе
    Профильное обучение будет реализовано по программе «Основы таможенного дела. Введение в профессию».
    ОбразованиеПрофильный классСанкт-Петербургская таможня
    0
    24.06.2026
    Начался прием документов в учебных заведениях Росморречфлота
    Свыше 8,5 тысяч бюджетных мест выделено для абитуриентов в 2026 году.
    ОбразованиеПриемная кампанияРосморречфлот
    0
    11.03.2026
    Волжское пароходство открыло шестую ученую аудиторию
    В Академии водного транспорта Российского университета транспорта
    АудиторияВолжское пароходствоОбразованиеРоссийский университет транспорта
    0
    07.04.2026
    Образовательная инициатива Глобал Портс
    При поддержке Глобал Портс открыты учебные мастерские в Находкинском колледже.
    Глобал ПортсОбразование
    0
    20.04.2026
    ФТС открывает таможенные классы в Люберцах
    В Люберцах на базе Российской таможенной академии подписали соглашение о создании профильных таможенных классов.
    ОбразованиеТаможняФТС
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 в деталях
    14.07.2026 Первый публичный контейнерный поезд Беларусь – Новороссийск
    13.07.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    13.07.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2026
    09.07.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026
    09.07.2026 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    13.07.2026 Контрабандные ящерицы на польской границе
    10.07.2026 Назначения в ФТС
    10.07.2026 Электронное декларирование коррупции не помеха
    09.07.2026 Запрет на экспорт дизтоплива распространен на производителей
    08.07.2026 Назначен начальник Центральной базовой таможни
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •