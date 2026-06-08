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IV Встреча поколений выпускников Макаровки
08.06.2026

IV Встреча поколений выпускников Макаровки

    • 22 мая в учебном городке ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на Косой линии Васильевского острова в четвёртый раз прошла встреча выпускников, преподавателей и курсантов Макаровки, организованная Исполнительным комитетом Ассоциации выпускников ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова. Это был не просто вечер воспоминаний, в зале звучали не только тёплые слова, но и жёсткие вопросы: обсуждали ГосЛог, подготовку кадров, изменения в образовании. О том, как прошла встреча, чтоб обсуждали, какие решения приняли – читайте в пресс-релизе Ассоциации выпускников ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова ниже.

    150 лет Макаровки, 76 лет УМТ-МТМ-ИМТМ и одна большая семья: как прошла IV-я Встреча поколений

    Санкт-Петербург, 22 мая 2026 года. В год, когда ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова отмечает своё 150-летие, а Институт транспортного менеджмента — 76 лет, стены учебного городка N1 на Косой линии Васильевского острова в четвёртый раз распахнулись для Встречи поколений. Пришло много людей, хотя, признаемся, ожидали больше. Выпуски с 1981 по 2025 год. Преподаватели. Курсанты. Даже кадеты из колледжа ГУМРФ — те, кто только начинает свой путь в профессию. И это, пожалуй, главное: здесь чувствовалась связь не просто лет, а живых людей, которые друг друга помнят и узнают.

    Организаторы — Ассоциация выпускников «Макаровки» — в этот раз сознательно не стали делать только «праздник воспоминаний». Хотя воспоминаний, тёплых слов тоже хватило. Но главное, что прозвучало в зале: после четырёх лет встреч стало понятно — одного душевного общения мало. Есть запрос на реальные дела. И, что важно, этот запрос услышали в университете.

    Что происходило в зале

    После встречи гостей, экскурсии по музею, аудиториям и коллективной фотографий во дворе ВУЗа была торжественно открыта Аллея памяти, заботливо подготовленная нашими выпускниками накануне. 21 мая 2026 было высажено 21 растение выпускниками УМТ-МТМ Леонидом Мухиным (УМТ-84), Сергеем Котеневым (УМТ-99), Сергеем Григорьевым (УМТ-99) и Дмитрием Котеневым (МТМ-04).

    От гостей с приветственным словом выступил Заместитель Российского Морского Регистра Судоходства Алексей Осипович Березин. Потом выступил Первый проректор ГУМРФ Сергей Дмитриевич Айзинов (РТФ-88). Директор ИМТМ Андрей Анатольевич Кочин поддержал начинания выпускников. После этого Исполкомом Ассоциации было зачитано приветственное обращение Юрия Федоровича Пантелеева, которое прозвучало метко и громко, как полуденный выстрел в Петропавловской крепости, который он произвел в прошлом году на 75-и летие нашей специальности.

    Далее отраслевой блок. Алексей Кравченко (МТМ-2007), исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» рассказал об актуальных трендах национальной контейнерной логистики. Затем отраслевая панельная дискуссия. Участники:

    • Алексей Гагаринов (УМТ-1996), учредитель и генеральный директор ООО «Си-Шиппинг»
    • Алексей Кравченко (МТМ-2007), исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт
    • Андрей Нелогов (УМТ-1992), учредитель и генеральный директор ООО «Объединенная Транспортная Компания»
    • Кирилл Прозоров (МТМ-2002), учредитель и генеральный директор ООО «Нитро-Шиппинг»
    • Никита Шагин (СМФ-06, МТМ-18), коммерческий директор ООО «ФМА Лоджистикс».

    Модерировали Алексей Гагаринов и Константин Шаров (УМТ-98).

    Дискуссия получилась живой, с вопросами из зала — без скучных докладов, как и задумывалось.

    Отдельно поздравили юбилейные выпуски — 1981, 1986, 1996, 2006. Им дали слово без грамот и построений: просто подошли с микрофоном, спросили «как вы?» — и зал ожил.

    Второй блок — разговор с преподавателями. На сцену вышли профессора, которых помнят все: Сергей Борисович Лебедев, Юрий Иванович Васильев, Александр Викторович Кириченко, Андрей Евгеньевичи Слицан. К ним присоединились Кирилл Прозоров и Константин Шаров. Говорили о подготовке кадров, об изменениях в образовании, о том, как изменились нынешние курсанты.

    Андрей Алексеевич Березкин — директор Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей ГУМРФ, член Морского совета при Правительстве СПб, почётный президент Ассоциации крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6», капитан парусно-моторной яхты «Былина» — за несколько минут убедил многих: парусная секция для детей выпускников — это не просто спорт, а совершенно правильная профилактика всего ненужного (об этом у нас был отдельный пост вчера 04 июня 2026).

    Андрей Нелогов (УМТ-1992) сделал доклад о ГосЛоге, который, по его словам, может принципиально изменить порядок работы экспедиторов и перевозчиков, принимающих участие в морской торговле. «Если люди от нас, наши коллеги, имеющие необходимые профессиональные знания и опыт не попадут в рабочие группы и при изменении законодательства не будут учтены реальные потребности нашего вида транспорта, то мы останемся в том состоянии, в каком находимся сейчас, то есть непонимания того, что происходит», — сказал он.

    В заключение официальной части ВУЗу был преподнесен подарок – бронзовая статуя адмирала С. О. Макарова от выпускников Антона Шостака (УМТ-98), Константина Ильина (УМТ-97) и Андрея Леоновича (УМТ-93), представляющих компанию Солар Шиппинг.

    Что дальше и при чём здесь Ассоциация

    На встрече не объявляли никаких громких решений. Не говорили, что «вот теперь мы всё сделаем». Прозвучал ясный сигнал: идея создания полноценной ассоциации выпускников, которая будет не «фан-клубом», а структурой, способной реально влиять на отрасль, образование и кадровую политику, — получила поддержку. По итогам докладов и живых обсуждений стало очевидно: такой переход из «клуба по интересам» в работающую Ассоциацию — это не прихоть, а необходимость, которую продиктовало само время. Сейчас организаторы не спешат. Планируют протестировать развитие на базе существующих групп в соцсетях, понять, какие форматы реально работают, какие аналитические материалы нужны бизнесу. И только потом, когда будет ясность и поддержка, — переходить к системным решениям.

    Мы продолжаем развивать наш проект, — говорит Сергей Соколов, член Исполнительного комитета, выпуск УМТ-1985. — Мы видим, что он нужен отрасли, что каждый из нас нужен друг другу, как в большой семье. И мы планируем придать ему ту форму, которая соответствует пожеланиям университета и реальным потребностям выпускников. Амбициозный план охватить все факультеты и специальности. Торопиться не будем. Важен не результат, а процесс? Нет. Важен именно результат. Но без спешки и без пустых обещаний».

    Коротко о главном

    Пока же — и это, наверное, самое точное резюме — встреча показала: «Макаровка» жива не только юбилейными датами. Она жива людьми, которые помнят друг друга, готовы спорить о законопроектах, радоваться парусной секции и просто обниматься в фойе после официальной части. Фуршет, музей, живое общение — всё это работало до последнего. И закончилось фразой, с которой, кажется, согласились все: «Мы не прощаемся. Мы продолжаем».

    И уже традиционно говорим огромное спасибо Кириллу Прозорову и Nitro Shipping за организацию кейтеринга и фуршета!

    Фото: Исполнительный комитет Ассоциации выпускников ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова


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