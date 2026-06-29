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Плавучий университет Волжского бассейна‑2026 начал работу
29.06.2026

Плавучий университет Волжского бассейна‑2026 начал работу

    • Стартовала XI экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна‑2026», которая объединяет усилия ведущих научных и надзорных организаций для комплексного изучения экологического и гидрологического состояния Волжского бассейна, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта со ссылкой на пресс-службу Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ). 

    В экспедиции принимают участие учёные Волжского государственного университета водного транспорта, представители Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, Института прикладной физики РАН (ИПФ РАН), Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина (НГПУ).

    В этом году фокус исследований смещён на малые реки. Специалисты в области русловых процессов и техносферной безопасности будут изучать скоростной и уровневый режим рек, деформацию берегов, а также влияние этих факторов на судоходство. В арсенале исследователей — современное оборудование, в том числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

    На предварительных этапах экспедиции (апрель-май 2026 года) специалисты ВГУВТ провели исследования на реках Ветлуга и Пьяна. Были выполнены работы по оценке проходимости русел после паводка, выявлены опасные участки.

    В рамках экспедиции планируется:

    • смоделировать последствия разливов нефтепродуктов;
    • обследовать затонувшие суда;
    • создать карту рисков рек Волжского бассейна;
    • провести традиционные геофизические исследования в водохранилищах.

    И.о. ректора ВГУВТ Жанна Пыжова подчеркнула, что, несмотря на изменения в географии исследований, составе научных коллективов и совершенствовании оборудования, главная цель экспедиции остаётся неизменной — выработать солидарную позицию по вопросу экологического и гидрологического состояния Волжского бассейна.

    Научный руководитель экспедиции, профессор Станислав Ермаков (ИПФ РАН, ВГУВТ) отметил, что объединение усилий специалистов из разных областей науки позволит достичь синергетического эффекта в исследованиях.

    Нижегородский природоохранный прокурор Ярослав Серпухов сообщил, что в прошлом году было выявлено около тысячи самовольных построек на территории двух муниципальных округов. В 2026 году эта работа будет продолжена.

    Традиционным подведением итогов проекта станет Всероссийская научная конференция «Проблемы экологии Волжского бассейна», которая пройдёт в Нижнем Новгороде в ноябре. Организаторы приглашают всех заинтересованных специалистов принять в ней участие.

    Фото: ВГУВТ


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