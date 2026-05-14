Уникальный навигационный тренажёрный комплекс

В ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова открылся уникальный для отрасли навигационный тренажёрный комплекс, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в своем макс-канале.

По информации Университета, он включает в себя 14 навигационных мостиков, размещённых на площади свыше 300 кв. м. Комплекс позволяет одновременно работать 28 курсантам, выполняя единую навигационную задачу или индивидуальные упражнения.

Каждый из 14 мостиков оборудован системой визуализации из пяти LCD-панелей в портретной ориентации, формирующих широкоугольную панораму обстановки, навигационной консолью с четырьмя мониторами, штурвалом, машинным телеграфом и специализированной клавиатурой управления. На мониторы выводятся данные имитаторов САРП/РЛС и ЭКНИС, реализованы реальные органы управления судном и средства внутрисудовой связи. Каждый мостик оснащён индивидуальной системой видеонаблюдения для последующего разбора занятий.

Конфигурация позволяет проводить как групповые занятия в едином навигационном пространстве — когда курсанты выполняют задачи в одном общем районе плавания и взаимодействуют между судами, — так и индивидуальную отработку упражнений по различным сценариям. В библиотеке тренажёра — более 200 районов плавания и моделей собственных судов, что обеспечивает широкий спектр учебных сценариев: от манёвров в стеснённых акваториях морских портов до плавания в открытом море.

Новые мостики введены в дополнение к ранее действующему тренажёрному парку университета, а единая лицензия на программное обеспечение позволяет гибко конфигурировать нагрузку тренажёрного центра под текущие учебные задачи.

Фото: ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова