Изменения в систему регистрации судов

Минтранс России подготовил проект Указа Президента, меняющий действующую систему регистрации судов, сообщается на сайте Министерства. Ожидается, что это позволит существенно увеличить численность флота под российским судовым флагом. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается создать принцип «одного окна», унифицировав и упростив регистрационные процедуры. Полномочия по государственной регистрации судов и инициативному их исключению из реестра будут переданы Росморречфлоту, что создаст дополнительные возможности контроля за использованием судов под российским флагом.

Проект документа предусматривает расширение круга лиц, которые могут инициировать процедуру регистрации судна. Теперь иностранные владельцы судов, перевозящие российские грузы, могут напрямую обращаться с заявлением о регистрации. При этом правила включают механизмы защиты национального торгового флага от недобросовестных судовладельцев.

Нововведение распространяется на морские суда валовой вместимостью 6000 и более, возраст которых на момент подачи заявления не превышает 25 лет, и затрагивает как новые заявки, так и суда, уже зарегистрированные в Российском международном реестре. Ожидается, что благодаря созданию благоприятных условий в отечественный реестр перейдет до 1000 судов.

Как отмечал министр транспорта Андрей Никитин, по совокупному дедвейту торгового флота Россия занимает 19-е место в мире, но за последние годы этот показатель вырос более чем в два раза. Новая система регистрации призвана ускорить эту динамику: сократить сроки оформления документов, снизить административные барьеры при сохранении высокого уровня безопасности и контроля, а также повысить привлекательность российской юрисдикции для морских грузоперевозок.

Проект указа Президента РФ Об особенностях государственной регистрации судов под Государственным флагом Российской Федерации

Фото: Министерство транспорта РФ