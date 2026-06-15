Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Изменения в систему регистрации судов
15.06.2026

Изменения в систему регистрации судов

    • Минтранс России подготовил проект Указа Президента, меняющий действующую систему регистрации судов, сообщается на сайте Министерства. Ожидается, что это позволит существенно увеличить численность флота под российским судовым флагом. Документ вынесен на общественное обсуждение.

    Предлагается создать принцип «одного окна», унифицировав и упростив регистрационные процедуры. Полномочия по государственной регистрации судов и инициативному их исключению из реестра будут переданы Росморречфлоту, что создаст дополнительные возможности контроля за использованием судов под российским флагом.

    Проект документа предусматривает расширение круга лиц, которые могут инициировать процедуру регистрации судна. Теперь иностранные владельцы судов, перевозящие российские грузы, могут напрямую обращаться с заявлением о регистрации. При этом правила включают механизмы защиты национального торгового флага от недобросовестных судовладельцев.

    Нововведение распространяется на морские суда валовой вместимостью 6000 и более, возраст которых на момент подачи заявления не превышает 25 лет, и затрагивает как новые заявки, так и суда, уже зарегистрированные в Российском международном реестре. Ожидается, что благодаря созданию благоприятных условий в отечественный реестр перейдет до 1000 судов.

    Как отмечал министр транспорта Андрей Никитин, по совокупному дедвейту торгового флота Россия занимает 19-е место в мире, но за последние годы этот показатель вырос более чем в два раза. Новая система регистрации призвана ускорить эту динамику: сократить сроки оформления документов, снизить административные барьеры при сохранении высокого уровня безопасности и контроля, а также повысить привлекательность российской юрисдикции для морских грузоперевозок.

    Проект указа Президента РФ Об особенностях государственной регистрации судов под Государственным флагом Российской Федерации

    Фото: Министерство транспорта РФ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.04.2026
    Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации
    «Документ закладывает фундамент транспортного права с четким разграничением полномочий между федеральными госорганами».
    ЗаконодательствоЗаконопроектМинистерство транспорта
    0
    23.04.2026
    Тоннаж судов под флагом России вырос более чем в 2 раза
    За последние два года
    Российский флагФлот
    0
    21.04.2026
    Подписан Указ об особенностях таможенного регулирования на государственной границе России
    Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе Российской Федерации».
    Импортмаркировкатаможенное регулированиеуказ
    0
    23.04.2026
    Одобрено руководство по противодействию мошенничества при регистрации судов
    Юридический комитет Международной морской организации одобрил новое руководство по повышению прозрачности и проверке регистрации судов.
    IMOРегистрацияРуководство
    0
    23.01.2026
    Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    Беспилотные машины выйдут на дороги России в 2028 году – Минтранс
    беспилотное движениеЗаконодательствоЗаконопроектМинистерство транспорта
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.06.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2026
    11.06.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    11.06.2026 FESCO открыла летнюю навигацию на Чукотку
    11.06.2026 Портфель заказов VLCC достиг 30% действующего флота
    10.06.2026 MSC сконцентрировала рекордную долю рынка
    09.06.2026 Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    15.06.2026 Расширены границы морского порта Корсаков
    15.06.2026 Изменения в систему регистрации судов
    11.06.2026 Назначен начальник Уральского таможенного управления
    10.06.2026 В ЕАЭС договорились о квалификационных требованиях в сфере внутреннего водного транспорта
    04.06.2026 Структуре НОВАТЭКа разрешено приобрести 10% в Арктик СПГ 2
    02.06.2026 Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •