Тоннаж судов под флагом России вырос более чем в 2 раза

Совокупный тоннаж судов под флагом России за последние два года вырос более чем в два раза. Как сообщила пресс-служба Минтранса России в своем макс-канале, такие данные привел директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса Виталий Клюев, выступая на VI Международной конференции «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт».

Он отметил, что сейчас совокупный тоннаж судов под российским флагом достиг почти 20 млн тонн, и к концу 2026 года ожидается на уровне 30 млн тонн. По оценкам, в очереди на переход под национальный флаг может быть до 1 тыс. судов, в основном крупных танкеров.

«Главное преимущество, что работать под флагом России в текущих условиях становится более безопасно. Переход под национальный флаг предоставляет государству больше возможностей по защите судна, поскольку российская юрисдикция не распространяется на суда под флагами иных стран. Это особенно важно с учетом того, что основным объектом недружественных действий являются суда, которые перевозят российские грузы, но не используют государственный флаг России», – отметили в Минтрансе.

