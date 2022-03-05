Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге

В компанию НЭКО ЛАЙН АЗИЯ (www.necoline.net) требуются следующие сотрудники:
1) специалист отдела обслуживания клиентов (ИМПОРТ)
2) специалист отдела ЖД перевозок
3) юрист (специализация на мультимодальных контейнерных перевозка и экспедировании)
4) специалист отдела по работе с субподрядчиками
Общие требования к кандидатам:
- опыт работы на аналогичной должности от 2 лет
- базовые знания английского языка
- умение работать с большим объемом информации
- высшее образование
- аккуратность, внимательность, усидчивость
- умение работать в команде
- нацеленность на результат
Условия работы:
- работа из офиса (СПб, Расстанная ул. 2)
- рабочий день с 9.00 до 18.00
- вся зарплата белая
- оформление по ТК
- рабочий ноутбук
Просим направлять резюме на адрес: ceo@necoline.net
Компания НЭКО ЛАЙН АЗИЯ является российским оператором морского линейного контейнерного сервиса на направлении порт Восточный, Россия – порт Jiaxing, Zhapu, China (порт между Шанхаем и Нинбо) и оператором ЖД сервиса порт Восточный – Москва/Новосибирск.
Компания специализируется на оказании услуг по мультимодальным контейнерным перевозкам (море + ЖД).
Преимуществами компании являются:
- ориентированность на российских клиентов,
- отсутствие санкционных рисков для клиентов,
- сбор фрахта в рублях в РФ без конвертации,
- регулярный сервис Китай – Россия.