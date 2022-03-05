Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге

В компанию НЭКО ЛАЙН АЗИЯ (www.necoline.net) требуются следующие сотрудники:

1) специалист отдела обслуживания клиентов (ИМПОРТ)

2) специалист отдела ЖД перевозок

3) юрист (специализация на мультимодальных контейнерных перевозка и экспедировании)

4) специалист отдела по работе с субподрядчиками

Общие требования к кандидатам:

опыт работы на аналогичной должности от 2 лет

базовые знания английского языка

умение работать с большим объемом информации

высшее образование

аккуратность, внимательность, усидчивость

умение работать в команде

нацеленность на результат

Условия работы:

работа из офиса (СПб, Расстанная ул. 2)

рабочий день с 9.00 до 18.00

вся зарплата белая

оформление по ТК

рабочий ноутбук

Просим направлять резюме на адрес: ceo@necoline.net

Компания НЭКО ЛАЙН АЗИЯ является российским оператором морского линейного контейнерного сервиса на направлении порт Восточный, Россия – порт Jiaxing, Zhapu, China (порт между Шанхаем и Нинбо) и оператором ЖД сервиса порт Восточный – Москва/Новосибирск.

Компания специализируется на оказании услуг по мультимодальным контейнерным перевозкам (море + ЖД).

Преимуществами компании являются: