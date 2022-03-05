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Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
05.03.2022

Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге

    • В компанию НЭКО ЛАЙН АЗИЯ (www.necoline.net) требуются следующие сотрудники:

    1) специалист отдела обслуживания клиентов (ИМПОРТ)
    2) специалист отдела ЖД перевозок
    3) юрист (специализация на мультимодальных контейнерных перевозка и экспедировании)
    4) специалист отдела по работе с субподрядчиками

    Общие требования к кандидатам:

    • опыт работы на аналогичной должности от 2 лет
    • базовые знания английского языка
    • умение работать с большим объемом информации
    • высшее образование
    • аккуратность, внимательность, усидчивость
    • умение работать в команде
    • нацеленность на результат

    Условия работы:

    • работа из офиса (СПб, Расстанная ул. 2)
    • рабочий день с 9.00 до 18.00
    • вся зарплата белая
    • оформление по ТК
    • рабочий ноутбук

    Просим направлять резюме на адрес: ceo@necoline.net

    Компания НЭКО ЛАЙН АЗИЯ является российским оператором морского линейного контейнерного сервиса на направлении порт Восточный, Россия – порт Jiaxing, Zhapu, China (порт между Шанхаем и Нинбо) и оператором ЖД сервиса порт Восточный – Москва/Новосибирск.

    Компания специализируется на оказании услуг по мультимодальным контейнерным перевозкам (море + ЖД).

    Преимуществами компании являются:

    • ориентированность на российских клиентов,
    • отсутствие санкционных рисков для клиентов,
    • сбор фрахта в рублях в РФ без конвертации,
    • регулярный сервис Китай – Россия.

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