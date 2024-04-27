Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый жд сервис из Москвы в Казахстан
27.04.2024

Новый жд сервис из Москвы в Казахстан

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») запустил новый железнодорожный сервис для доставки грузов из Москвы в Казахстан, сообщили SeaNewsв ГК «Дело».

    Контейнеры в составе регулярного поезда отправляются из Московского региона в Казахстан. Транспортное решение подбирается исходя из потребностей клиента и может включать в себя станции Силикатная, Кресты, Селятино в России и Алматы-1, Сороковая (Астана) в Казахстане.

    Время в пути по железной дороге составляет четверо суток. Частота отправок – два поезда в месяц с перспективой увеличения до четырёх.

    Сервис ориентирован на широкую номенклатуру грузов. Первый состав доставил контейнеры с товарами крупных производителей целлюлозы, строительными материалами, металлами, мебельной продукцией и парфюмерией.

    «Запуск регулярного маршрута в Казахстан является важным этапом в развитии товарооборота с Центральной Азией. В рамках сервиса наши клиенты могут воспользоваться услугой перевозки сборных грузов. Это позволит значительно сократить время доставки, а также оптимизировать затраты на неё», – отметил руководитель «Рускона» Сергей Берёзкин.

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2024
    Международный контейнерный форум “ESE ASIA-2024”
    Меньше месяца остается до старта Международного контейнерного форума «ЕСЭ ASIA-2024», который пройдет 24-26 апреля […]
    Единый слет экспедиторовКазахстанКонференция
    0
    05.03.2024
    Турецкие линии запускают альтернативные маршруты
    Из-за кризиса в Красном море
    контейнерный сервисКрасное мореТурция
    0
    20.03.2024
    «Рускон» и «Забайкальский Агрохолдинг» будут развивать контейнерные перевозки агропромышленных грузов
    Из регионов Сибири и Центральной России в Китай
    «Забайкальский Агрохолдинг»Группа ДелоКонтейнерные перевозкиРускон
    0
    19.01.2024
    Первый регулярный грузовой авиамаршрут из Синьцзяна в Казахстан
    13 января открылся первый регулярный грузовой авиамаршрут из китайского района Синцзян в Казахстан, сообщает […]
    АвиаперевозкиКазахстанКитай
    0
    10.04.2024
    MSC расширяет ротацию сервиса на Батуми
    Mediterranean Shipping Company (MSC) с середины апреля расширяет ротацию своего сервиса, заходящего в морской порт […]
    MSCБатумиГрузияконтейнерный сервис
    0
    20.02.2024
    Товарооборот Россия – Казахстан в 2023 году
    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот […]
    Только для подписчиков
    2023КазахстанТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.04.2024 FESCO и GeoTour Logistics Hunchun займутся развитием контейнерных перевозок на МТК «Приморье-2»
    27.04.2024 Новый жд сервис из Москвы в Казахстан
    26.04.2024 Начато строительство ТЛЦ в Селятино
    26.04.2024 Новый контейнеровоз в составе флота FESCO
    26.04.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2024 вырос на 59,4%
    25.04.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    22.04.2024 Утверждена дополнительная тарифная квота на вывоз зерновых культур
    19.04.2024 Минпромторг и ВТБ разработают инвестпрограмму ОСК
    19.04.2024 Минтранс представил предложения по нацпроекту «Развитие транспортной инфраструктуры»
    18.04.2024 ГЛОНАСС для опасников
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •