Новый жд сервис из Москвы в Казахстан

Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») запустил новый железнодорожный сервис для доставки грузов из Москвы в Казахстан, сообщили SeaNewsв ГК «Дело».

Контейнеры в составе регулярного поезда отправляются из Московского региона в Казахстан. Транспортное решение подбирается исходя из потребностей клиента и может включать в себя станции Силикатная, Кресты, Селятино в России и Алматы-1, Сороковая (Астана) в Казахстане.

Время в пути по железной дороге составляет четверо суток. Частота отправок – два поезда в месяц с перспективой увеличения до четырёх.

Сервис ориентирован на широкую номенклатуру грузов. Первый состав доставил контейнеры с товарами крупных производителей целлюлозы, строительными материалами, металлами, мебельной продукцией и парфюмерией.

«Запуск регулярного маршрута в Казахстан является важным этапом в развитии товарооборота с Центральной Азией. В рамках сервиса наши клиенты могут воспользоваться услугой перевозки сборных грузов. Это позволит значительно сократить время доставки, а также оптимизировать затраты на неё», – отметил руководитель «Рускона» Сергей Берёзкин.

Фото: ГК «Дело»