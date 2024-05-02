24-26 апреля в городе Алматы (Республика Казахстан), в конгресс-центре отеля «RIXOS 5* Almaty», прошел Международный контейнерный форум «ЕСЭ ASIA – 2024», организованный Единым Слетом Экспедиторов (ЕСЭ) в партнерстве с Королевским Институтом логистики и транспорта CILT Central Asia. Мероприятие посетили более 300 делегатов из разных стран, включая Россию, Казахстан, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и другие. Деловая программа, ключевыми темами которой стали вопросы формирования и расширения трансазиатских транспортных коридоров, актуальные направления развития контейнерных перевозок на постсоветском пространстве и перспективы транспортной интеграции стран Азии и России, состояла из трех дней. Делимся с вами краткими итогами форума.

В первый день форума состоялась выездная экскурсия в транспортно-логистический центр «Жетыген». Это современный технологичный контейнерный терминал компании ТОО «Исткомтранс», расположенный в 30 км от г. Алматы. Участникам экскурсии рассказали про широкий спектр возможностей для экспортных, импортных и транзитных перевозок на базе ТЛЦ, историю создания терминала и планы его дальнейшего развития.

Во второй день состоялась международная конференция «ЕСЭ ASIA-2024», за которой можно было следить также в формате онлайн. Ключевые темы для обсуждения – экономические предпосылки транспортной интеграции на пространстве Россия – Азия, транспортная политика региональных государств, возможности для сотрудничества; потенциал стран в развитии контейнерной логистики, реализация транзитного потенциала Центральной Азии и другие.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор форума «ЕСЭ» Дарья Елфимова. Она отметила востребованность форума и актуальность заявленных тем. «Очень приятно видеть на форуме не только наших постоянных участников, но и большое количество новых компаний, представителей Республики Казахстан, стран Центральной Азии, Китая», – сказал она.

Конференция началась с панельной сессии «Глобальная контейнеризация». Модерировал ее председатель подкомитета транспортной логистики и перевозок НПП «Атамекен», член президиума Союза транспортников Казахстана «Kazlogistics» Ерхат Искалиев.

«Сегодня важно, чтобы мы все, страны СНГ, двигались согласованно. Тренд нужно соблюсти. Чтобы все страны, все игроки только на этом зарабатывали. Мое любимое выражение: отсутствует конкуренция стран, видов маршрутов, видов транспорта. Есть только конкуренция логистических продуктов. Я думаю, каждый из игроков пытается создать эти продукты, но они без какой-то коллаборации не делаются», – сказал Ерхат Искалиев.

Мнение о том, что глобальный рынок контейнерных перевозок претерпевает изменения и больше уходит в региональный, подтвердил председатель правления PTC Holding Тимур Карабаев. «Ни для кого не секрет, что мы с вами столкнулись с серьёзными глобальными вызовами. Тренды сегодняшний геополитики, экономического развития многих стран немножко поменялись. Те маршруты, которые ранее там десятки лет работали, работать перестают либо работают с большими сбоями. Мы наблюдаем снижение глобального тренда кооперации в мировой экономике. Мир начал делиться на ваших и наших, на дружественные и недружественные страны. И это очень сильно сказалось непосредственно на логистике. В нашем понимании развивать торговые связи в любом случае нужно», – сказал он, отмечая, что «глобальная контейнеризация, в частности, Казахстана, не прошла даже середину».

Далее тему подхватил генеральный директор АО «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев. «Уровень контейнеризации, наверное, и в России, и в Казахстане достаточно низкий. И здесь точно есть над чем нам всем вместе серьёзно поработать. Мы стоим, скажем, в самом начале пути, несмотря на то, что контейнеризация и контейнерные перевозки – самый быстрорастущий сегмент железнодорожных перевозок. Очень много планов и у нас, и у наших коллег, и у наших партнёров в рамках контейнеризации, поэтому призываю всех активно в этом направлении вкладываться».

Следующим выступил генеральный директор ООО «ЛОГОПЕР» Александр Кахидзе. Он выразил мнение, что российский бизнес несмотря на внешнее давление активно взаимодействует с партнерами из других стран, это удается благодаря консенсусам и компромиссам. «Контейнерные перевозки – самый динамично развивающийся рынок. И на сегодняшний день какие бы ни были у нас сложности со всеми перевозками, всё равно контейнеры являются драйвером и растут. Мы находим консенсус, там, где не находим, – стараемся находить компромиссы».

В свою очередь, операционный директор ТГ FESCO Алексей Радченко рассказал о рыночных предпосылках развития стран СНГ в сегменте контейнеризации. Он отметил, что у стран СНГ высокий потенциал контейнеризации, поскольку структура производств этих стран ориентирована на несырьевую продукцию, бОльшая часть которых пригодна для перевозки в контейнерах. Кроме того, этому потенциалу будет способствовать прогнозируемый в период до 2025 года устойчивый экономический рост стран СНГ.

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию ТОО «Исткомтранс» (Республика Казахстан) Виктор Иванов спрогнозировал, что в 2024 году перевозки в контейнерах во всех направлениях в Казахстане составят порядка 2,3 млн ДФЭ. Также в горизонте двух лет добавится около 150 тыс. ДФЭ контейнерных перевозок экспортной продукции АПК в первую очередь в страны Юго-Восточной Азии и Китай.

Также спикеры детально обсудили вопрос дефицита инфраструктуры и тарифообразования. В частности, Тимур Карабаев отметил, что в Казахстане продолжает не хватать логистических активов. Многие транспортные компании сегодня стали делать серьезную ставку на активы в области логистики: терминалы, подвижной состав. «Я думаю, что за последние пять-семь лет и в Казахстане построено очень много терминалов. Но, тем не менее, логистических активов продолжает не хватать, – сказал он. – Иногда мы фиксируем дефицит по подвижному составу, оборудованию. И, к сожалению, на сегодняшний день имеется огромный дефицит по складским мощностям в крупных регионах страны».

Международную конференцию «ЕСЭ ASIA-2024» продолжила вторая сессия «Транспортная интеграция Россия – Азия». Она прошла в формате вопрос-ответ. Модератором этой сессии была Марианна Ожерельева, отраслевой журналист, аналитик, телеведущая РЖД ТВ. Спикеры обсудили несколько тем, в частности, основные факторы, способствующие росту перевозок грузов по железной дороге и приоритеты в развитии железнодорожной инфраструктуры международных транспортных коридоров, а также перспективы расшивки узких мест при транзите через страны Центральной Азии.

Заместитель директора Департамента транспортной политики и инфраструктуры Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Зейнолла Ахметжанов поделился итогами транзитных жд перевозок через территории Казахстана. «В общем объёме 32,3 млн тонн было перевезено. Из них 5 млн – автомобильным транспортом, это очень важный и рекордный показатель, 27,3 млн тонн было перевезено железнодорожным транспортом. Транзит показал очень хорошие результаты, и здесь мы видим рост и перспективы», – сказал он, отметив, что через Казахстан проходит 13 международных транзитных коридоров из них 5 – это железнодорожных и 8- автомобильных. Импульс еще большему росту транзитных жд перевозок, по мнению Зейноллы Ахметжанова, придаст создание инфраструктуры. Речь шла, в том числе, о строительстве дополнительных железнодорожный путей на ветке Мойынты – Достык, примыкающей к пограничному переходу Алашанькоу на границе с КНР.

Вице-президент ISACO Group Энтони Чонг рассказал о проблемах при отправках контейнерных поездов из Европы в Китай. «Мы не можем сказать, что достигаем хорошего показателя. В целом надо сказать, что контейнерный поезд Европа-Китай встречается с особенными проблемами – есть какие-то санкционные, рестрикционные ограничения. Если эта тенденция не меняется, планы приходится корректировать. Если мы встречаемся с такой проблемой, например, в отношении России, в отношении дальневосточных портов, имею в виду контейнерный поезд Европа – Китай, включая жд сеть Республики Казахстан или обходной путь через порт Бендер-Аббас, – это не глобальная проблема. В любом случае товар это как вода, он обязательно должен найти свой путь, и обязательно он будет доставлен», – сказал он.

Начальник отдела перевозок ГУП «Таджикская железная дорога» Раджабмурод Одинаев в свою очередь отметил, что страны-партнеры стараются работать в одной стратегии. Чтобы не было простоев поездов, необходимо придерживаться единых критериев. Как подчеркнул спикер, простоев поездов в Таджикистане не фиксируется, «поскольку с узбекскими коллегами четко разработан технологический процесс, взаимодействие и порядок приема передачи вагонов».

О том, что в Узбекистане кратно увеличились автомобильные перевозки рассказал генеральный директор АО «Темирйулкарго» Абдусамат Муминов. «В 2023 году по железной дороге Узбекистана прошло порядка 100 млн тонн груза, из них более 50% – это внутриреспубликанские грузы. Транзита у нас более 12 млн. Это плюс 10% по отношению к 2022 году, – сказал он. – Однако конкуренцию жд перевозкам составили автомобильные. Переток грузов с железной дороги в Узбекистане связан с тем, что автомобильные перевозки работают «от двери до двери». На автомобили ушли высоколиквидные грузы, а грузы со средней стоимостью остались на жд».

Объемы жд перевозок в Кыргызстане в 2023 году составил 9,3 млн тонн, что на 16% больше относительно 2022 года. Россия, Казахстан и Китай – главные партнеры Кыргызстана. Об этом рассказал заместитель генерального директора НК «Кыргыз Темир Жолу» Дастан Усубакунов. Он отметил, что для бизнес-сообщества ключевым запросом являются ускоренные сроки. Этот критерий позволяет увеличить и грузопоток. Спикер напомнил, что Кыргызстан, Китай, Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о развитии мультимодального маршрута Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан. Срок доставки грузов по этому коридору в рамках проекта был определен в 14 дней, но, благодаря эффективности работы национальных администраций железных дорог, он уменьшился на 9 суток.

Спикер видит перспективы в развитии мультимодальных перевозках и в развитии внутренней инфраструктуры стран. Мы планируем начать строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Это будет южным ответвлением Трансскаспийского моста. Он даст большой стимул для выхода Кыргызстана к морским портам.

Также спикеры выделили факторы, которые сдерживают рост перевозок в евразийском пространстве и в странах Центральной Азии. Прежде всего, это нехватка контейнерных терминалов, дефицит подвижного состава, а также контейнеров различной модификации, производство которых возможно запустить на пространстве стран СНГ.

Среди драйверов роста контейнеризации и рынка в целом эксперты выделили цифровизацию, инвестиции в подвижной состав, расширение логистических центров.

Третья, практическая, сессия называлась «Железнодорожные перевозки и таможенное декларирование. Актуальные задачи и практические решения». Модерировал сессию управляющий партнер Arthur Consulting Александр Ованесов.

Открывая сессию, Александр Ованесов детально рассказал о сдвигах в структуре товарооборота России с разными странами на фоне геополитической ситуации. Кроме того, он подробно остановился на значимым барьерах, сдерживающих торговый и логистический потенциал стран СНГ и Центральной Азии, одним из которых он назвал дефицит инфраструктуры.

Своим мнением на этот счет поделилась директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «ОТЛК ЕРА» Лариса Коршунова. «Мы всегда говорим об инфраструктуре, о её конечности и о том, что инфраструктура не всегда поспевает за объёмами. Как правило, эксперты говорят о том, что для возможности развития гибких цепей поставок, возможности оперативно реагировать на вызовы, которые происходят периодически, на этих «чёрных лебедей», которые периодически прилетают, инфраструктура должна иметь задел 20% плюс. Для того, чтобы можно было спокойно оперировать в тех направлениях, которые требует экономическая ситуация, – сказала она. – Перед нами стоит задача максимально эффективного использования этой инфраструктуры – это повышение уровня технологичности различных операций, из которых, собственно, строится любая перевозка под ключ и любая транспортно-логистическая услуга».

Далее разговор продолжил операционный директор PTC Cargo Никита Жуков. Он отметил, что в России есть отличные примеры развития инфраструктуры, и не только транзитной, но и терминальной. «Это компании «ТрансКонтейнер и «Логопер», которые развивают инфраструктуру на всем пространстве, на всей инфраструктуре РЖД. Все-таки специализированный контейнерный терминал является входом на этот рынок. Нет терминала – нет контейнеризации».

Управляющий директор TIS Service Данияр Дуйсемалиев отметил, что цифровизация и внедрение безбумажных технологий связаны с повышением эффективности таможенного контроля. Речь также шла о национальной кооперации. «Нужно договориться о единых стандартах, после чего переходить к цифровизации», – подчеркнул он.

Проблемных вопросов по таможенному законодательству стран СНГ становится все меньше. Так считает заместитель директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Нурлан Байназаров. На пространстве ЕАЭС уровень цифровизации по таможенным декларациям составляет 90%. «Это говорит о том, что национальные таможенные администрации работают в позитивном русле. Самое главное, чтобы на границе товары не стояли. В этом результаты цифровизации – бесшовный документооборот на большем периметре», – сказал он.

Также он коснулся вопроса тарификации услуг национальных таможенных операторов по отслеживанию навигационных пломб и связанном с этим информационным интеграционным решением.

Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы Даурен Мустафин, в свою очередь, отметил, что сейчас актуальным трендом является ускорение прохождения товаров через пограничные пункты пропуска. Этому способствуют модернизация таможенных постов, автоматизация информационных процессов, обновление таможенной инфраструктуры.

Спикеры третьей сессии пришли к выводу, что пока страны СНГ развивают цифровые технологии отдельно, у каждой – свои системы, а единого сквозного стандарта обмена документами, поэтому сейчас эта составляющая стоит во главе угла.

В программу третьего дня деловой программы вошел ознакомительный тур «Погранпереход Алтынколь-Хоргос». Участники тура посетили станцию «Алтынколь», контрольно-пропускной пункт «Нурлы жол» и сухой порт «KTZE-Khorgos Gateway».

Партнерами форума выступили компании TOO «PTC-Holding», ТОО «Исткомтранс», ТОО «TIS service», АО «ВЭЙ-ГРУПП», ТОО «Компания КЕМЕ», ISACO GROUP, ТОО «GE Logistic», компания Innovations in Logistics.

Фото: Единый слет экспедиторов