«Рускон» и «Забайкальский Агрохолдинг» будут развивать контейнерные перевозки агропромышленных грузов

«Рускон», входящий ГК «Дело», и «Забайкальский Агрохолдинг» договорились развивать перевозки агропромышленных грузов из России в Китай, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

Соответствующий меморандум был подписан на площадке выставки TransRussia. Подписи под документом поставили первый вице-президент ООО «Рускон» Андрей Чернышёв и учредитель ООО «Забайкальский Агрохолдинг» Виктор Тен.

Стороны намерены развивать контейнерные перевозки агропромышленных грузов из регионов Сибири и Центральной России в Китай в мультимодальном сообщении через порты Дальнего Востока, а также в прямом железнодорожном сообщении через сухопутные пограничные переходы, в том числе с использованием флекситанков.

По словам А.Чернышёва, контейнерные перевозки агропромышленных грузов в Китай все более востребованы.

Фото: ГК «Дело»