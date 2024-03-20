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«Рускон» и «Забайкальский Агрохолдинг» будут развивать контейнерные перевозки агропромышленных грузов
20.03.2024

«Рускон» и «Забайкальский Агрохолдинг» будут развивать контейнерные перевозки агропромышленных грузов

    • «Рускон», входящий ГК «Дело», и «Забайкальский Агрохолдинг» договорились развивать перевозки агропромышленных грузов из России в Китай, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

    Соответствующий меморандум был подписан на площадке выставки TransRussia. Подписи под документом поставили первый вице-президент ООО «Рускон» Андрей Чернышёв и учредитель ООО «Забайкальский Агрохолдинг» Виктор Тен. 

    Стороны намерены развивать контейнерные перевозки агропромышленных грузов из регионов Сибири и Центральной России в Китай в мультимодальном сообщении через порты Дальнего Востока, а также в прямом железнодорожном сообщении через сухопутные пограничные переходы, в том числе с использованием флекситанков.

    По словам А.Чернышёва, контейнерные перевозки агропромышленных грузов в Китай все более востребованы.

    Фото: ГК «Дело»


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