Контейнерные перевозки Китай – Кыргызстан – Узбекистан выросли вдвое

По состоянию на 26 июля, с начала этого года было отправлено 100 грузовых поездов по маршруту мультимодальных международных грузоперевозок Китай – Кыргызстан – Узбекистан, на 103,94% больше, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на урумчийское отделение корпорации «Китайские железные дороги».

Мультимодальный транспортный коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан включает автотранспортную и железнодорожную составляющие. Контейнеры железнодорожным транспортом доставляются на Северную станцию Кашгар в Синьцзян-Уйгурский автономном районе, а затем вывозятся из Китая автомобильным транспортом через пункт пропуска Иркештам для доставки в Кыргызстан и Узбекистан и далее в другие страны.

По мере реализации инициативы «Один пояс и один путь» торговое сотрудничество между Китаем и странами Западной и Центральной Азии в последние годы становится все более тесным, отмечает Xinhua. Особенно быстрый рост объема товаров, перевозимых по железной дороге в Кашгар для транзитных перевозок из КНР, наблюдался с начала 2024 года. К настоящему времени этот показатель превысил 100 тыс. тонн, на 53,3 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

После открытия мультимодального транспортного коридора Китай – Кыргызстан – Узбекистан в 2020 году контейнерные поезда по нему были запущены из таких регионов Китая как район Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, провинции Сычуань и Цзянсу. Номенклатурв перевозимых товаров расширилась с более чем 30 видов позиций в самом начале, таких как одежда и металлические инструменты, до более чем 300 видов в настоящее время, включая автомобили на новых источниках энергии и запчасти.

Фото: Xinhua