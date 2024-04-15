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Европейские ро-ро терминалы забиты китайскими автомобилями
15.04.2024

Европейские ро-ро терминалы забиты китайскими автомобилями

    • Европейские ро-ро терминалы перегружены китайскими автомобилями. Главная причина в том, что продажи в Европе не достигли тех объемов, которые ожидались, пишет The Loadstar.

    «Кроме того, при букировании морской перевозки не был решен вопрос с дальнейшей транспортировкой автомобилей в дилерские центры или на другие площадки, что привело к длительному хранению в портах. Отдельные партии автомобилей простояли в порту полтора года», – цитирует издание свой источник.

    Как отмечают в Европейской ассоциации автомобильной логистики, причиной заторов в портах стало восстановление автомобильного рынка после пандемии, когда OEM-производители снова нарастили уровень запасов. Затем произошел всплеск производства электромобилей, в результате которого на рынок пришли более мелкие производители и создали дополнительные запасы. «Теперь всем OEM-производителям приходится адаптироваться к меняющимся моделям потребления, поскольку недавно спрос на электромобили замедлился. Это, в свою очередь, привело к тому, что производители не могут продать все произведенное, и основной удар держат порты», – поясняют в ассоциации.

    Ро-ро терминалы в портах Антверпен-Брюгге и Бремерхафен полтора года крайне перегружены. И не только из-за переизбытка импорта, но и из-за дефицита кадров, в частности, докеров.

    Как отметили в порту Антверпен-Брюгге, заторы за последние два месяца не уменьшились, но и не увеличились, и добавили, что проблем с нехваткой специалистов не наблюдается.

    «Я думаю, что нарушение расписания из-за ситуации в Красном море дало автомобильным терминалам передохнуть, но недолго, поскольку теперь уже действует изменение маршрутов через мыс Доброй Надежды», – уточнили в порту, подчеркивая, что ключевым фактором загруженности терминалов стало то, что на китайские электромобили в Европе еще не нашлись покупатели.

    «Ро-ро терминалы работают практически на полную мощность и постоянно испытывают нужду в дополнительных площадях. Вдобавок ко всему, большинство авторитетных OEM-производителей меняют свои модели продаж с дилерских на агентские, а это означает, что им потребуется больше свободного места для своих стратегических запасов на терминалах, – цитирует издание представителя порта Антверпен-Брюгге. – Учитывая тот факт, что такие китайские компании как BYD и SAIC заказали свои собственные автомобилевозы, первые из которых уже совершили заходы в Европу, китайские OEM-производители определенно планируют продвигать свои бренды здесь, в Европе».

    В Европейской ассоциации автомобильной логистики прогнозируют, что ро-ро терминалы останутся перегруженными. «Никто не останавливает производственные линии и не сокращает производство автомобилей. В то же время объем продаж в Европе статичен», – пояснили в ассоциации.

    Фото: порт Бремерхафен


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