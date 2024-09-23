Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2024 вырос на 6,3%

В августе 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя августа прошлого года на 6,3%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 13,5%. В каботаже было перевалено на 53,7% больше, чем годом ранее. Импорт снизился на 20,4%.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2024 года составляла 26,9%.

Груженых контейнеров было обработано на 15% больше, чем в августе 2023 года. Из общего объема груженых 15,4% приходилось на рефконтейнеры, 84,6% – на сухие.

40,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 32,9% – в экспорте, 26,7% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 9,9%.

В августе 2024 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 80,9%, Калининград обработал 18,3%, на Усть-Лугу приходился 0,8%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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