Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в мае 2024: выросла перевалка сахара

В мае 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 12,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 71,4% всех грузов, сократился на 10,3%. В транзите было перевалено на 8,9% меньше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 44%, импорт – на 3,4%.

В мае этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,6%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В мае 2024 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 31,6% и 19,1% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 24,4%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте сахара, перевалка которого выросла в 5 раз. Руды было обработано в 2,4 раза больше, чем в мае 2023 года, оборот пищевого налива увеличился на 44,8%.

Наиболее значительно, на 63,6% снизилась перевалка лесных грузов. Рефгрузов перевалили на 61,5% меньше, чем в мае 2023 года, угля и кокса – на 55,7% меньше.

В мае 2024 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 58,9%, доля Туапсе была 10%, Порта Кавказ – 8,9%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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