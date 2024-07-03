Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в мае 2024: выросла перевалка сахара
03.07.2024

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в мае 2024: выросла перевалка сахара

    • В мае 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 12,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в мае 2024: выросла перевалка сахара

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 71,4% всех грузов, сократился на 10,3%. В транзите было перевалено на 8,9% меньше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 44%, импорт – на 3,4%.

    В мае этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,6%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В мае 2024 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 31,6% и 19,1% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 24,4%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте сахара, перевалка которого выросла в 5 раз. Руды было обработано в 2,4 раза больше, чем в мае 2023 года, оборот пищевого налива увеличился на 44,8%.

    Наиболее значительно, на 63,6% снизилась перевалка лесных грузов. Рефгрузов перевалили на 61,5% меньше, чем в мае 2023 года, угля и кокса – на 55,7% меньше.

    В мае 2024 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 58,9%, доля Туапсе была 10%, Порта Кавказ – 8,9%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.05.2024
    Товарооборот Россия – Азербайджан в первом квартале 2024 года
    По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в первом квартале 2024 года товарооборот между Россией […]
    Только для подписчиков
    2024АзербайджанТоварооборот
    0
    05.02.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2023 снизился на 64,7%
    В декабре 2023 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя декабря прошлого года […]
    2023Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.02.2024
    Экспорт зерна из России в 2023 году составил 66 млн тонн на сумму почти 15,5 млрд долларов
    По торговле пшеницей Россия удерживает первое место в мире
    20232024дружественные страныЗерно
    0
    04.03.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2024
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    09.04.2024
    Открыта навигация на внутренних водных путях Калининградской области
    В соответствии с распоряжением Росморречфлота от 29.12.2023 года № БТ-527-р 1 апреля открылась навигация […]
    2024Внутренние водные путиКалининградНавигация
    0
    12.01.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 2 неделя 2024
    Стоимость бункерного топлива во всех исследуемых портах России увеличилась
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.07.2024 Тренд на торговлю фьючерсами на контейнерные перевозки восходящий
    02.07.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае увеличился на 2,8%
    01.07.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2024 в деталях
    01.07.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2024
    28.06.2024 Еще один контейнерный терминал появится в Забайкальске на границе с Китаем
    28.06.2024 Первый судозаход Newnew Shipping на УЛКТ
    Госрегулирование Показать всё
    01.07.2024 Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    21.06.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    21.06.2024 Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •