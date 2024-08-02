Аналитический дайджест SeaNews, 29 июля – 2 августа 2024

Мировой контейнерный рынок

Unifeeder обогнал CMA CGM

Unifeeder в настоящее время является вторым по величине игроком на внутриевропейском рынке морских контейнерных перевозок, обогнав CMA CGM за счет увеличения провозных мощностей.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 31 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 31 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 1% до 5736 долларов за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Грузооборот российских портов в июне 2024 в деталях

Грузооборот всех морских портов России в июне 2024 года снизился на 1,6% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 73,5 млн тонн.

Грузооборот российских портов в июне 2024 снизился на 1,6%

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в июне 2024 года приходилось 78,2% всего грузооборота, уменьшился на 1,1%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2024 в деталях

В июне 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя июня прошлого года на 31,3% и составил 127,1 тыс. TEU.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2024 вырос на 31,3%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 49%.

Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2024 в деталях

В июне 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 3,7% относительно показателя июня прошлого года и составил 21 млн тонн.

Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2024: снизилась перевалка цветных металлов

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 87,2% всех грузов, вырос на 0,9%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2024 в деталях

В июне 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 1,8% относительно показателя июня 2023 года и составил 80,3 тыс. TEU.

Грузы РЖД, 7 месяцев 2024: минус 3,4%

По итогам 7 месяцев 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 697,7 млн тонн.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне увеличился на 1,8%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 21,8%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июне 2024 в деталях

В июне 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 7,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 23,2 млн тонн.

Товарооборот РФ

Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 5 месяцев 2024

По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам первых 5 месяцев 2024 года сократился на 27,8%, составив почти 10,9 млн тонн.

Товарооборот Россия – Германия в январе-мае 2024 года

По итогам января-мая 2024 года товарооборот между Россией и Германией составил 1,1 млн тонн, на 62,3% меньше, чем за первые пять месяцев 2023 года.

Морской экспорт зерна из РФ в ЕС, 5 месяцев 2024

По данным Евростата, российский экспорт зерновых грузов в страны Евросоюза морским путем по итогам 5 месяцев 2024 года составил 165,7 тыс. тонн.

Товарооборот Россия – Киргизия в январе-мае 2024 года

По данным Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, товарооборот между Россией и Киргизией в январе-мае 2024 года составил 1,3 млрд долларов, на 10,7% больше, чем годом ранее.

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, 5 месяцев 2024

По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза по итогам первых 5 месяцев 2024 года составил 1,72 млн тонн. Это на 68,7% больше, чем за январь-май 2023 года.

Товарооборот Россия – Казахстан в январе-мае 2024 года

о данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в январе-мае 2024 года составил более 9,7 млрд долларов.

Порты

Все порты Финляндии, 5 месяцев 2024 года

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-мая 2024 года составил 519,05 тыс. TEU.

Контейнерные порты Турции, 6 месяцев 2024

Контейнерооборот Турции по итогам 6 месяцев 2024 года составил 6,78 млн TEU – на 11,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Мировая экономика

Российский и монгольский импорт угля по жд в Китай отбирает объемы у морских перевозчиков

За последние 4 года рынок морских перевозок балкерами типоразмера Capesize переживает значительные изменения – судовладельцам приходится соперничать с железной дорогой.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2024

На 30 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдалась разнонаправленная динамика.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 31, 2024

На 31 неделе в Азово-Черноморском регионе наблюдается повышение ставок фрахта.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 31, 2024

На 31 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на всех направлениях остались на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 31, 2024

На 31 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов на всех направлениях остались на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 31, 2024

На 31 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении южных портов Китая не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 31 неделя 2024

На 31 неделе года цены на бункерное топливо снизились почти во всех исследуемых портах.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 31 неделя 2024

На 31 неделе 2024 года цены на мазут и газойль во всех исследуемых портах России снизились.

Фото: Махачкалинский морской торговый порт