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Unifeeder обогнал CMA CGM
01.08.2024

Unifeeder обогнал CMA CGM

    • Unifeeder в настоящее время является вторым по величине игроком на внутриевропейском рынке морских контейнерных перевозок, обогнав CMA CGM за счет увеличения провозных мощностей, сообщает Container News со ссылкой на отчет Alphaliner.

    Дочерняя компания DP World сейчас оперирует на внутриевропейских маршрутах контейнеровозами суммарной вместимостью 38 тыс. TEU, что на 15% больше, чем годом ранее. Доля Unifeeder на рынке этого региона составляет 15,1%. В 2023 году перевозчик занимал 12,8% рынка.

    «Сейчас в управлении Unifeeder на внутриевропейском рынке 40 судов, тогда как в прошлом году перевозчик оперировал 34 контейнеровозами. Средняя вместимость судна 950 TEU», – уточняют в Alphaliner.

    В марте этого года Unifeeder запустил сервис на маршруте Германия – Польша, добавив к своим провозным мощностям еще 1 тыс. TEU. Также Unifeeder начал выполнять больше дополнительных рейсов между Скандинавией и портами Северо-Западной Европы.

    Доля CMA CGM на этом рынке составляет 14,2% против 17,7% годом ранее. Французский перевозчик сократил всего за год свои провозные мощности в регионе Северной Европы на 22,6%, или на 10,4 тыс. TEU. Сейчас у CMA CGM 14 сервисов, на которых задействовано 30 контейнеровозов. Годом ранее было 20 сервисов, на которых работало 42 контейнеровоза.

    В целом провозные мощности на внутренних маршрутах в Северной Европе сократились относительно июля 2023 года на 3,5%, или на 10 тыс. TEU. Это связано с тем, что некоторые магистральные операторы сократили количество рейсов или вовсе закрыли сервисы на некоторых маршрутах Северо-Западная Европа – Балтика.

    За последний год магистральные операторы сократили свои провозные мощности почти на 20%, или на 30 тыс. TEU, уменьшив свою совокупную долю на рынке до 48,5% (с 57,5%). При этом три крупнейшие линии – MSC, CMA CGM и Maersk – в общей сложности за один год сняли с маршрутов в регионе Северной Европы порядка 29 тыс. TEU.

    В то же время доля фидерных операторов превысила 50% и составила 51,5%.

    Лидером на внутриевропейском рынке остается MSC с долей в 22,6%, что ниже прошлогоднего показателя в 25,3%.

    Alphaliner отмечает, что ситуация в регионе Красного моря, которая привела к нехватке тоннажа из-за того, что судам приходится огибать мыс Доброй Надежды, побудила магистральных операторов перевести часть своих контейнеровозов с внутриевропейских маршрутов на фидерные перевозки между Северной Европой и портами Средиземноморья.

    Фото: Unifeeder


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