Портфель заказов MSC превысил 2 млн TEU

С новым контрактом на строительство 24-тысячников портфель заказов MSC превысил отметку 2 млн TEU, сообщает Splash со ссылкой на данные Alphaliner.

Десять контейнеровозов вместимостью 24 тыс. TEU для MSC построит китайская верфь Hengli Heavy Industry (ранее STX Dalian). Стоимость контракта оценивается в 2,35 млн долларов.

Ожидается, что серия Megamax’ов будет сдана в эксплуатацию, начиная с 2028 года.

Таким образом, с этим заказом портфель заказов MSC достигнет 2,13 млн TEU, что превысит все провозные мощности действующего флота ONE, шестой по величине контейнерной линии.

MSC также активна на вторичном рынке. С августа 2020 года перевозчик приобрел 400 подержанных контейнеровозов.

В настоящее время доля MSC на глобальном рынке морских контейнерных перевозок превысила 20%. Провозные мощности линии превысили 6 млн TEU.

Напомним, в сентябре этого года MSC заказал строительство десяти контейнеровозов вместимостью 21 тыс. TEU, работающих на СПГ. Суда будут также построены на китайской верфи Hengli Heavy Industry, с которой у MSC соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Фото: MSC