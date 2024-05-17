Назревает еще один сбой на глобальном рынке контейнерных перевозок

Глобальные цепочки поставок могут снова дать сбой и привести к увеличению затрат, после того как 14 мая президент США Джо Байден объявил о резком повышении пошлин на товары китайского производства, сообщает Container News. Самые высокие пошлины будут введены на китайские электромобили, аккумуляторы, элементы солнечных батарей, сталь, алюминий и медицинское оборудование. Они вступят в силу поэтапно, с 2024 по 2026 год.

«Новые тарифы на китайский импорт могут привести к повторению истории, когда в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп ввел пошлины на широкий спектр китайских товаров. Китай в ответ ввел повышенные тарифы на товары из США. И эта постоянный обмен «ударами» привел к росту ставок фрахта на рынке морских контейнерных перевозок из Китая на западное побережье США – более чем на 160%. К концу 2018 года ставки снова стали падать, но так и не вернулись на прежний уровень. Это значит, что на рынке установился новый статус-кво с более высоким уровнем затрат, – прокомментировал главный аналитик Xeneta Питер Санд. – Если история повторится, то предприятия должны быть готовы к увеличению затрат в цепочке поставок, но в конечном итоге за это все будут платить американские потребители. Предприятия будут искать альтернативные пути поставок в США».

Контейнерный импорт из Китая в Мексику в первом квартале 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года вырос на 34%. «Такой показатель усиливает подозрение, что некоторые грузоотправители используют Мексику как черный вход в США», – пишет издание.

Это предположение подтверждает П.Санд: «На рынке наблюдается невероятный рост спроса из Китая в Мексику, и введение повышенных тарифов может привести к еще бОльшему росту. Мы также можем увидеть, что американские грузоотправители будут стремиться импортировать товары из таких стран как Вьетнам в качестве альтернативы Китаю. Это, кстати, происходит все чаще с тех пор, как в 2018 году США повысили тарифы на некоторые группы товаров».

При этом он отметил, что это будут незрелые цепочки поставок по сравнению с устоявшимися контейнерными перевозками напрямую из Китая на западное побережье США. «Это означает усложнение, рост волатильности и увеличение стоимости», – сказал П.Санд.

Дж.Байден объявил о повышении тарифов на несколько групп китайских товаров в то время, когда на глобальный рынок влияют другие «черные лебеди», включая ситуацию в регионе Красного моря и засуху в Панамском канале.

14 мая средняя спотовая ставка на морские контейнерные перевозки из Китая на западное побережье США составила 3837 долларов США за 40-футовый контейнер, на 162% выше, чем год назад. Ставки из Китая на восточное побережье США выросли более чем на 100% относительно прошлого года.

«Маршруты перевозок из Китая на восток США и побережье Мексиканского залива по-прежнему затрудняются ограничениями в Панамском канале. Альтернатива — Суэцкий канал, но и это не вариант для большинства грузоотправителей из-за конфликта в Красном море, – сказал аналитик. – Усиление бюрократии и усложнение цепочек поставок — это последнее, что сейчас нужно глобальному рынку контейнерных перевозок».

Теперь многое будет зависеть от реакции Китая. «Нет сомнений, что это агрессивный шаг США против Китая, и мы снова видим, как геополитика влияет на глобальные цепочки поставок. В целом под повышение пошлин попадает импорт из Китая на 18 млрд долларов. Это не такая уж большая сумма в масштабах внешнеторгового оборота США, но, если Китай отреагирует так же, как в 2018 году, мы можем оказаться в начале нового витка эскалации тарифов. Это будет означать еще больше проблем для грузоотправителей и операторов морских контейнерных перевозок», – резюмировал П.Санд.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден и торговый представитель США заявили о том, что начинают расследование «в связи с доминированием Китая в судостроительной отрасли», в связи с чем Министерство торговли США уже ввело более 30 антидемпинговых и компенсационных пошлин на продукцию из стали. Дж.Байден также заявил, что США также будут работать с Мексикой, чтобы совместно предотвратить уклонение Китая и других стран от уплаты пошлин на сталь и алюминий путем импорта продукции в США через Мексику.

Фото: с сайта Ningbo Port Southeast Logistics Group

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