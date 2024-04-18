Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
США начинают расследование относительно доминирования Китая в мировом судостроения
18.04.2024

США начинают расследование относительно доминирования Китая в мировом судостроения

    • Президент США Джо Байден и торговый представитель США заявили о том, что начинают расследование «в связи с доминированием Китая в судостроительной отрасли». Одновременно сообщается о планах втрое увеличить пошлины на китайские сталь и алюминий, сообщает MarineLink. Кроме того, Дж.Байден пообещал блокировать попытки Китая и других стран обойти ограничения США путем импортирования товаров через Мексику.

    В Белом доме заявляют, что признают растущую обеспокоенность тем, что «несправедливая торговая практика Китая, в том числе поставки стали по ценам ниже рыночных, искажает мировой рынок судостроения и подрывает конкуренцию». «Подчеркивая, что торговый дефицит США с Китаем является самым низким за последние 10 лет, администрация Белого дома обвиняет Китай в том, что эта страна подрывает американский отраслевой рынок альтернативами по искусственно заниженным ценам», – пишет издание.

    Обеспокоенность по поводу того, что правительство Китая субсидирует судостроение и вообще контролирует отрасль, высказали профсоюзы США. В марте они направили петицию торговому представителю США, потребовав провести расследование политики и действий Китая в морском судоходстве, логистике и судостроении.

    «В петиции представлены серьезные и тревожные обвинения в давних усилиях Китая по доминированию в этих секторах», – заявила торговый представитель США Кэтрин Тай.

    «Ее заявление, по сути, начинает процесс слушаний по китайским программам судостроения, что может привести к введению сборов с судов, построенных в Китае, которые заходят в порты США, – предполагает MarineLink. – Представители администрации утверждают, что на долю Китая приходится более половины мирового экспорта стали. Китайцы создали избыточные мощности за счет нерыночных инвестиций в сталелитейную и алюминиевую промышленность, и это стало проблемой».

    Министерство торговли США уже ввело более 30 антидемпинговых и компенсационных пошлин на продукцию из стали. «Байден заявил, что не стремится к торговой войне, но сказал, что будут приняты меры против стран и импортеров, которые наводняют рынок дешевой продукцией. США также будут работать с Мексикой, чтобы совместно предотвратить уклонение Китая и других стран от уплаты пошлин на сталь и алюминий путем импорта продукции в США через Мексику», – пишет издание.

    Министерство торговли Китая, в свою очередь, немедленно отреагировало на обвинения, заявив, что инициатива «полна ложных обвинений, неверно истолковывающих нормальную торговую и инвестиционную деятельность». «Администрация США разыгрывает «китайскую карту» в своих политических целях», – подчеркнули в министерстве.

    Фото: CSSC


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.01.2024
    Доступные слоты на строительство танкеров VLCC на 2027 год выкуплены
    На корейских и китайских верфях
    VLCCКитайпортфель заказовсудостроительные мощности
    0
    02.02.2024
    Между Архангельском и Далянем могут запустить морские грузоперевозки
    Делегация Архангельской области вернулась из Китайской Народной Республики, где принимала участие в фестивале-ярмарке российских […]
    АрхангельскГрузоперевозкиКитай
    0
    05.02.2024
    «Совфрахт» отправил первую партию торфа из Калининграда в Китай
    В контейнерах
    КалининградКитайКонтейнерные перевозкиСовфрахт
    0
    20.03.2024
    Экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале 2024
    По итогам первых двух месяцев 2024 года объем китайского экспорта автомобилей вырос на 30,5% […]
    2024АвтоэкспортКитай
    0
    19.01.2024
    Товарооборот Россия – США в январе-ноябре 2023 года
    По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США в январе-ноябре […]
    Только для подписчиков
    2023СШАТоварооборот
    0
    07.02.2024
    «Газпром гелий сервис» организовал регулярную транспортировку сжиженных газов в Китай
    На собственном СПГ-транспорте
    АвтоперевозкиАмурский ГПЗГазпром гелий сервисКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.04.2024 Контейнерные порты Турции, Q1 2024
    18.04.2024 Пандемия лишила глобальный контейнерный рынок почти 25 млн TEU
    18.04.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа через КПП Алашанькоу и Хоргос
    17.04.2024 Hapag-Lloyd заявил о своих планах
    17.04.2024 Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 2
    17.04.2024 Контейнерооборот Гонконга, 3 месяца 2024
    Госрегулирование Показать всё
    18.04.2024 ГЛОНАСС для опасников
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •