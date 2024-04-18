США начинают расследование относительно доминирования Китая в мировом судостроения

Президент США Джо Байден и торговый представитель США заявили о том, что начинают расследование «в связи с доминированием Китая в судостроительной отрасли». Одновременно сообщается о планах втрое увеличить пошлины на китайские сталь и алюминий, сообщает MarineLink. Кроме того, Дж.Байден пообещал блокировать попытки Китая и других стран обойти ограничения США путем импортирования товаров через Мексику.

В Белом доме заявляют, что признают растущую обеспокоенность тем, что «несправедливая торговая практика Китая, в том числе поставки стали по ценам ниже рыночных, искажает мировой рынок судостроения и подрывает конкуренцию». «Подчеркивая, что торговый дефицит США с Китаем является самым низким за последние 10 лет, администрация Белого дома обвиняет Китай в том, что эта страна подрывает американский отраслевой рынок альтернативами по искусственно заниженным ценам», – пишет издание.

Обеспокоенность по поводу того, что правительство Китая субсидирует судостроение и вообще контролирует отрасль, высказали профсоюзы США. В марте они направили петицию торговому представителю США, потребовав провести расследование политики и действий Китая в морском судоходстве, логистике и судостроении.

«В петиции представлены серьезные и тревожные обвинения в давних усилиях Китая по доминированию в этих секторах», – заявила торговый представитель США Кэтрин Тай.

«Ее заявление, по сути, начинает процесс слушаний по китайским программам судостроения, что может привести к введению сборов с судов, построенных в Китае, которые заходят в порты США, – предполагает MarineLink. – Представители администрации утверждают, что на долю Китая приходится более половины мирового экспорта стали. Китайцы создали избыточные мощности за счет нерыночных инвестиций в сталелитейную и алюминиевую промышленность, и это стало проблемой».

Министерство торговли США уже ввело более 30 антидемпинговых и компенсационных пошлин на продукцию из стали. «Байден заявил, что не стремится к торговой войне, но сказал, что будут приняты меры против стран и импортеров, которые наводняют рынок дешевой продукцией. США также будут работать с Мексикой, чтобы совместно предотвратить уклонение Китая и других стран от уплаты пошлин на сталь и алюминий путем импорта продукции в США через Мексику», – пишет издание.

Министерство торговли Китая, в свою очередь, немедленно отреагировало на обвинения, заявив, что инициатива «полна ложных обвинений, неверно истолковывающих нормальную торговую и инвестиционную деятельность». «Администрация США разыгрывает «китайскую карту» в своих политических целях», – подчеркнули в министерстве.

Фото: CSSC