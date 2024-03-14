Профсоюзы США обвиняют Китай в спаде американского судостроения

Профсоюзы и отраслевые ассоциации США подали официальную жалобу на Китай на 137 страницах с многочисленными приложениями на имя торгового представителя США. Как сообщает Maritime Executive, профсоюзы обвиняют Китай, в частности, в упадке американского судостроения, в доминировании в сталелитейной и ряде других отраслей, затрагивают вопросы участия Китая в портовых проектах во всем мире, развития китайской логистической сети, использования китайского программного обеспечения для логистики LOGINK а.

Жалоба подана в соответствии с законодательством США, которое позволяет реагировать «на необоснованные или дискриминационные действия других государств, которые обременяют или ограничивают торговлю страны». Петиция, в частности, содержит жалобу на доминирование Китая в течение последних 20 лет в судостроении. «Власти Китая предприняли действия по захвату большой доли рынка, давлению на цены и созданию всемирной сети портов и логистической инфраструктуры со своим присутствием», – говорится в документе.

«Китай направил сотни миллиардов долларов и принял многочисленные меры для поддержки судостроения и морского сектора в целом, в том числе вложения в акции, поставки стали по ценам ниже рыночных, налоговые преференции и кредиты для строительства тысяч судов на экспорт. Китай стал лидером в сфере финансирования и лизинга судов, – поясняют профсоюзы. – Мы считаем несправедливым тот факт, что китайские власти запретили одобрять альянсы с иностранными компаниями».

Также профсоюзы и отраслевые ассоциации отметили спад судостроительной отрасли США, которая сейчас в мировом рейтинге занимает 19 место.

Согласно законодательству США, официальная жалоба направляется торговому представителю США, сейчас этот пост занимает Кэтрин Тай. На рассмотрение отводится 45 дней.

«Мы видим, как КНР создает зависимость и уязвимость во многих секторах, таких как металлургия, альтернативная энергетика и другие, тем самым нанося вред нашим предприятиям и создавая реальные риски для наших цепочек поставок», – прокомментировала К.Тай.

«Как отмечается в жалобе, на постройку одного торгового судна требуется около 13 тыс. тонн стали, более 272 тыс. литров краски, 210 км кабеля и многое другое. В петиции профсоюзы и ассоциации призывают президента США Джо Байдена принять меры, включая введение дополнительных сборов с судов китайской постройки, которые заходят в порты США, а также создание фонда поддержки американского судостроения», – пишет Maritime Executive.

Фото: CSSC