На борту контейнеровоза Yang Ming взорвался контейнер

В минувшую пятницу на борту контейнеровоза «YM Mobility», принадлежащего Yang Ming, произошел мощный взрыв, сообщает Splash.
Во время инцидента судно находилось на контейнерном терминале в порту Нинбо-Чжоушань (Китай). По предварительной версии, взорвался контейнер, в котором находился глицерин.
Сообщений о жертвах или пострадавших нет.
«YM Mobility» 2011 года постройки имеет вместимость 6,6 тыс. TEU и дедвейт 81 тыс. тонн. Длина судна составляет 305,6 м, ширина – 40 м.
По данным VesselFinder, контейнеровоз задействован на сервисе между портами Дальнего Востока и Ближнего Востока.
Фото с сайта Splash