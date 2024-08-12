На борту контейнеровоза Yang Ming взорвался контейнер

В минувшую пятницу на борту контейнеровоза «YM Mobility», принадлежащего Yang Ming, произошел мощный взрыв, сообщает Splash.

Во время инцидента судно находилось на контейнерном терминале в порту Нинбо-Чжоушань (Китай). По предварительной версии, взорвался контейнер, в котором находился глицерин.

Сообщений о жертвах или пострадавших нет.

«YM Mobility» 2011 года постройки имеет вместимость 6,6 тыс. TEU и дедвейт 81 тыс. тонн. Длина судна составляет 305,6 м, ширина – 40 м.

По данным VesselFinder, контейнеровоз задействован на сервисе между портами Дальнего Востока и Ближнего Востока.

Фото с сайта Splash