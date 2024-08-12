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На борту контейнеровоза Yang Ming взорвался контейнер
12.08.2024

На борту контейнеровоза Yang Ming взорвался контейнер

    • В минувшую пятницу на борту контейнеровоза «YM Mobility», принадлежащего Yang Ming, произошел мощный взрыв, сообщает Splash.

    Во время инцидента судно находилось на контейнерном терминале в порту Нинбо-Чжоушань (Китай). По предварительной версии, взорвался контейнер, в котором находился глицерин.

    Сообщений о жертвах или пострадавших нет.

    «YM Mobility» 2011 года постройки имеет вместимость 6,6 тыс. TEU и дедвейт 81 тыс. тонн. Длина судна составляет 305,6 м, ширина – 40 м.

    По данным VesselFinder, контейнеровоз задействован на сервисе между портами Дальнего Востока и Ближнего Востока.

    Фото с сайта Splash


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