Балк-контейнеры от «Модуля»

Транспортно-экспедиторская компания «Модуль» изготовила партию балк-контейнеров для «Морского порта Санкт-Петербург». Как сообщили SeaNews в «Модуле», всего «Морской порт» получил восемь специализированных контейнеров для комплекса по перевалке сыпучих грузов, предназначенных для их доставки от железнодорожных вагонов на суда.

Заявку на изготовление тары для пересыпки грузов «Модуль» получил после успешного выполнения для «Морского порта Санкт-Петербург» ремонта балк-контейнеров, вышедших из строя. Как выяснилось в процессе работ, оборудование было низкого качества – старые контейнеры без необходимых усилений и защитных покрытий. Из-за этого сыпучие грузы распирали борта контейнера, что вело к образованию микротрещин и быстрой коррозии металла. Необходимо было создать конструкцию, которая не деформируется под давлением груза и не ржавеет.

Техническое задание специалисты «Морского порта» и компании «Модуль» разрабатывали совместно. В основу был положен принцип подводной лодки. Тара состоит из двух корпусов: стандартного 20-футового контейнера с дополнительными усилениями и внутреннего корпуса большой прочности. Внутри контейнеры покрыты краской на эпоксидной основе с толщиной слоя почти 500 микрон, которая разработана специально для балк-контейнеров, обладает высокой устойчивостью к абразивным воздействиям и надежно защищает обшивку от повреждений.

Все работы выполнялись на производственном участке по ремонту контейнеров на территории ТЛК «Модуль Пулковский». По расчетам, срок службы новых балк-контейнеро в 3-4 раза больше в сравнении с предыдущими образцами. При этом требования к обслуживанию минимальные: обновление внутреннего покрытия через полтора-два года активной эксплуатации. По стоимости это примерно в 3,5 раза дешевле, чем затраты на ремонт устаревших моделей.

«Мы гордимся тем, что нам удалось создать в Северо-Западном регионе центр по ремонту, восстановлению и переоборудованию контейнеров, в том числе специализированных – танк-контейнеров, рефрижераторных, балк-контейнеров. Мы собрали команду специалистов редких специализаций с серьезным опытом ремонта контейнерного парка всех мировых линий. Более пяти лет отремонтированное нами оборудование успешно проходит освидетельствование в Российском морском регистре судоходства. Мы продолжаем развиваться в данном направлении, видя востребованность данных услуг рынком», – отметил генеральный директор компании «Модуль» Александр Альтшуллер.

Производственный участок по ремонту контейнеров на территории ТЛК «Модуль Пулковский» был создан в 2009 году. Он ремонтирует до 160 крупнотоннажных контейнеров различных видов в сутки. Все контейнеры проходят освидетельствование в Российском морском регистре судоходства. Производственный участок также предлагает программы профилактического обслуживания, которые позволяют сохранять контейнеры в соответствии со стандартами ISO и сокращают время их непроизводственных простоев, а с июля 2023 года выполняет и ремонт полуприцепов-контейнеровозов.

Фото: «Модуль»