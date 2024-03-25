Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Российский рынок – турбулентный, проактивный, оптимистичный
25.03.2024

Российский рынок – турбулентный, проактивный, оптимистичный

    • Своими впечатлениями от выставки TransRussia поделилась начальник информационно-аналитического отдела компании «Модуль» Марина Овсянникова.

    Для нас как участников с 2016 года немного непривычным стал перенос в другой павильон. Это связано с тем, что прежний павильон не вмещает всех желающих выступить. А также перенос даты проведения выставки – с апреля на март. Все привыкли приезжать в апреле, когда солнце, а в этом году Москва встретила снегом. Тем не менее все очень оптимистичны, активны. Российский рынок – турбулентный, проактиваный, оптимистичный

    Запросы потенциальных клиентов не стали неожиданностью, подходили по различным задачам. География стала вполне привычной для всех нас. В последние два года. Больше всего вызывал интерес изображение линии M-Line, ведь все искали привычный «Модуль».

    Масштабы выставки в этом году поражают. Я так понимаю, в этом году рекордное количество экспонентов. Полагаю, что и посетителей больше процентов на 30-40. Мы представили сервисы нашей линии.

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.03.2024
    Российский транспортно-логистический комплекс подтвердил уровень адаптивности
    Российский транспортно-логистический комплекс подтвердил уровень адаптивности и устойчивости. Об этом заявил директор по маркетингу […]
    Восточный полигонДальний Востокроссийский рынокСеверо-Запад
    0
    14.02.2024
    «Модуль» расширяет географию морского контейнерного сервиса Россия – Латинская Америка
    Транспортно-экспедиторская компания «Модуль» расширяет географию своего морского контейнерного сервиса Россия – Латинская Америка MAREX, […]
    АргентинаЛатинская АмерикаМодульРоссия
    0
    25.03.2024
    Новые логистические маршруты успешно заместили разорванные ранее цепочки поставок
    На мой взгляд, запад открыл «ящик Пандоры», наложив ограничения на международную торговлю с Россией
    ЛогистикаМодульСанкциицепочки поставок
    0
    26.03.2024
    «Нынешние условия просто диктуют необходимость постоянно встречаться»
    Своими впечатлениями от выставки TransRussia поделилась генеральный директор компании «Рейлшип Сервис» Светлана Ускова. Мы […]
    2024Логистикароссийский рынокТрансРоссия
    0
    19.03.2024
    TransRussia начинает работу
    Сегодня в Москве стартовала 28-я международная выставка транспортно-логистических услуг TransRussia, и мы делимся с […]
    TransRussiaВыставкаКонференция
    0
    22.03.2024
    Спрос на товары из недружественных стран не спадает
    Впечатления участников рынка от выставки TransRussia
    2023клиентынедружественные страныТрансРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.03.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 снизился на 9,1%
    26.03.2024 ONE планирует увеличить свои провозные мощности до 3 млн TEU
    26.03.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 в деталях
    26.03.2024 Лидеры Финляндии, 2 месяца 2024
    26.03.2024 CMA CGM запускает контейнерный сервис в Красном море
    25.03.2024 Турецкий Марпорт готовится принимать одновременно два мегаконтейнеровоза
    Госрегулирование Показать всё
    20.03.2024 Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»
    20.03.2024 В.Путин подписал указ, расширяющий исключения из запрета на сделки с активами в сфере финансов и ТЭК
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    18.03.2024 Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    14.03.2024 Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •