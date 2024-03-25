Российский рынок – турбулентный, проактивный, оптимистичный

Своими впечатлениями от выставки TransRussia поделилась начальник информационно-аналитического отдела компании «Модуль» Марина Овсянникова.

Для нас как участников с 2016 года немного непривычным стал перенос в другой павильон. Это связано с тем, что прежний павильон не вмещает всех желающих выступить. А также перенос даты проведения выставки – с апреля на март. Все привыкли приезжать в апреле, когда солнце, а в этом году Москва встретила снегом. Тем не менее все очень оптимистичны, активны. Российский рынок – турбулентный, проактиваный, оптимистичный

Запросы потенциальных клиентов не стали неожиданностью, подходили по различным задачам. География стала вполне привычной для всех нас. В последние два года. Больше всего вызывал интерес изображение линии M-Line, ведь все искали привычный «Модуль».

Масштабы выставки в этом году поражают. Я так понимаю, в этом году рекордное количество экспонентов. Полагаю, что и посетителей больше процентов на 30-40. Мы представили сервисы нашей линии.

Фото: SeaNews