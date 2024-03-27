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Переориентация маршрутов привела к росту количества страховых случаев
27.03.2024

Переориентация маршрутов привела к росту количества страховых случаев

    • Российская логистическая отрасль продолжает адаптироваться к новым реалиям, в том числе и в части страхования. О тенденциях в этом сегменте рассказал член совета директоров Страхового дома ВСК Роман Фролов, выступая на круглом столе «Неочевидные и скрытые риски в логистике: где на самом деле финансовые потери» в рамках выставки TransRussia, которая состоялась на прошлой неделе в Москве.

    Р.Фролов отметил, что полная переориентация от западного рынка к восточному логично привела к изменениям на рынке страхования. В первую очередь, наблюдается рост частоты страховых случаев, что опять же связано с изменениями маршрутов. «Если раньше большинство грузов ехало по красивым ровным дорогам, в новых фурах и с идеальным креплением, то в настоящий момент мы понимаем, какие машины, по каким дорогам и с каким образом закрепленным грузом они едут», – сказал спикер, подразумевая перенаправление грузовых автоперевозок с Европы в другие регионы.

    Еще один из ключевых трендов в страховании логистики – цифровизация отрасли и развитие технологий. «На сегодня, например, в нашей компании есть полный бесшовный путь цифровизации от заключения договора до урегулирования убытков», – пояснил Р.Фролов, отметив в качестве еще одной тенденции наличие российского интереса в страховании.

    «Это интерес связан с возможностью вообще осуществления страхования грузов. Потому что мы понимаем, что на собственное удержание страховые компании могут брать, я думаю, в исключительных случаях, сотни-две тысячи, ну три миллиона рублей. Все остальное подлежит перестрахованию, – сказал он. – Понятно, что РНПК (Российская национальная перестраховочная компания) без наличия российского интереса данные риски не принимает. Поэтому существенно ограничилась возможность страхования транзитных перевозок, ну, и без подтверждения российского интереса это просто вообще невозможно».

    Как отметил Р.Фролов в заключение своего выступления, на рынок перестрахования всех рисков, безусловно, повлияли санкции. Кроме того, как тренд в страховании появился военный риск.

    Фото: SeaNews


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