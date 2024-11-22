«Светофор», цифровизация, стоп-фактор и хартии

В рамках форума «Транспорт России» состоялась панельная сессия «Конкуренция на рынке грузовых автомобильных перевозок: налоговая дисциплина на обеление отрасли». Организатором выступила Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Модерировал сессию председатель Комитета по транспортной логистике «Деловой России», член Правительственной комиссии по транспорту, президент Ассоциации «Автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов» Вадим Филатов.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, в мероприятии участвовали первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов, председатель правления Ассоциации «РАДО», член Общественного совета при ФНС Екатерина Роганова, генеральный директор ООО «Траско», член Генерального совета «Деловой России» Евгений Шакалида, президент ГК «ИТЕКО», член Нижегородского регионального отделения «Деловой России» Евгений Бабаев, генеральный директор ГК «Делко» Санжар Ашуралиев.

Участники рассмотрели тренды и проблемы развития рынка грузовых автомобильных перевозок, «светофор» налоговой дисциплины как инструмент восстановления добросовестной конкуренции на рынке грузоперевозок и развитие государственных цифровых сервисов как залог обеления рынка автомобильных грузоперевозок.

Как рассказал В.Иванов, отрасль по отношению к 2023 году приросла на 14 %. Грузовые перевозки смогли лучше адаптироваться к изменениям в логистике и сделали это более оперативно, чем другие виды транспорта. «За счет этого, в том числе, переключили на себя определенный объем груза. Министерство транспорта выступает за честную конкуренцию на рынке, при этом должны присутствовать и малые, и средние, и крупные предприятия, и ИП – у каждого из этих сегментов есть свои конкурентные преимущества. Но работа должна быть выстроена таким образом, чтобы избегать искусственного дробления крупных игроков с целью получения определенных налоговых льгот», – сказал он.

Первый замминистра транспорта остановился на тех шагах, которые в этом направлении делает Минтранс. «Абсолютный тренд, как неизбежность, который мы двумя руками поддерживаем, – это цифровизация. Мы это будем реализовывать, хотелось бы, чтобы 2025 год был достаточно активный в этом направлении», – отметил он. Команда Минтранса провела большую работу по подготовке отдельного федерального проекта по цифровизации в составе нового национального проекта «Эффективная транспортная система», и ключевое мероприятие этого федпроекта – это создание государственной информационной системы государственной логистики. «ГосЛог – один из наших цифровых флагманов, который позволит действительно получить «единое окно» для всех процедур по всем видам транспорта. В том числе международная интеграция для прохождения пунктов пропуска с таможенными, фискальными органами. Соответствующее решение о финансировании предусмотрено», – пояснил В.Иванов.

Положительные эффекты системы – уменьшение издержек для перевозчиков и ее прозрачность. «Что касается электронных перевозочных документов – подготовлены предложения по отдельным грузам, чтобы закрепить обязательность оформления в электронном виде, – это опасные грузы, зерно, лес, инертные насыпные грузы, тяжелые грузы. Мы с такой инициативой будем выходить, надеемся, что в 2025 году эти решения будут тоже приняты», – добавил первый замглавы Минтранса.

Любая законодательная инициатива – это поиск компромиссов. Нужно договариваться, на основании каких критериев включать участников, и, что еще важнее, каким образом исключать недобросовестное поведение – и в части транспортных условий, и налоговых соблюдений, и всех остальных требований. В.Иванов уверен, что отсутствие в реестре перевозчиков должно быть стоп-фактором для возможности ведения бизнеса.

Многие вопросы обсуждаются во взаимодействии с причастными ведомствами. По направлению кадровой работы ведется диалог с Минпросвещения, по миграционной политике, в части допусков и разрешений на работу – с Минтрудом, по вопросу получения прав – с МВД.

«По данным общественной организации «Водители России», средний возраст водителя сегодня выше 50 лет, простой автопарка большегрузного транспорта – до 20 %. По мнению крупных игроков рынка, дефицит водителей составляет до 25 %. Основные выводы – профессия стареет, снижается ее привлекательность, отсутствует приток молодых специалистов, сложное и дорогое обучение, кадры перетекают в другие отрасли», – говорится в пресс-релизе ведомства.

С.Ашуралиев предложил меры по снижению кадрового дефицита в отрасли автомобильных грузовых перевозок, в том числе льготы на уплату НДФЛ, компенсацию стоимости обучения водителя на категорию «Е» (целевое обучение), льготную ипотеку для водителей-экспедиторов, введение в практику госнаград «За вклад в развитие отрасли», «За добросовестный труд» для профессии водителя, сопутствующие социальные льготы. Основным инструментом может стать законодательная инициатива по внесению изменений в подпункт 2.1 пункта 2 ст. 26 ФЗ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в части получения прав категорий «СЕ» и «С1Е».

Е.Бабаев в свою очередь предложил инструменты по обелению рынка. Ввести так называемые критерии добросовестности «Светофор» – рейтингование участников рынка грузоперевозок на основании единых критериев добросовестности: численность сотрудников относительно транспортных средств во владении, средняя начисленная заработная плата, доля облагаемых НДС расходов относительно выручки. Также предложены изменения в законодательство в части конкретизации, что перевозчиком должно являться лицо только с водителем в штате и ТС во владении, то есть обладающее ресурсами для оказания услуг перевозки.

Е.Роганова напомнила, что с 2019 года действует хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции (Хартия АПК) – единый информационный портал, образованный крупнейшими зернотрейдерами страны, целью создания которого было восстановление добросовестной конкуренции на всем сельскохозяйственном рынке. Данный проект обеления принес значительный показательный результат для бюджета и рынка в целом.

В продолжение обеления закупок на рынке сельхозтехники и сельхозсырья в октябре 2019 года была создана Хартия АТС – хартия участников перевозок грузовым автомобильным транспортом – совместная политика по противодействию незаконным действиям на рынке транспортных услуг. Участники рынка АПК объединились в Хартию АТС и создали отдельный Меморандум для юридических лиц, занятых в сельскохозяйственной сфере. В настоящий момент к Хартии АТС присоединились более 7,5 тыс. участников, что по отношению к общему рынку грузоперевозок составляет малый процент.

Е.Шакалида привел данные исследования сервиса HeadHunter, отраслевой ассоциации «Автогрузэкс» и компании ПЭК за январь-июнь 2024 года: средняя по стране медианная зарплата водителей грузовых автомобилей увеличилась на 74 % в годовом выражении до 131 тыс. рублей.

Фото: Минтранс