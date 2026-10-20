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Приостанавливается движение через пункты пропуска на границе с Монголией
20.10.2026

Приостанавливается движение через пункты пропуска на границе с Монголией

    • В связи с празднованием Дня народного единства в России и национальными праздниками в Монголии пропуск транспортных средств и физических лиц через ряд пунктов пропуска будет приостановлен.

    Федеральная таможенная служба опубликовала в своем макс-канале график закрытия пунктов пропуска:

    • МАПП Ташанта (Республика Алтай) – 10 и 26 ноября,
    • ДАПП Хандагайты, ДАПП Цаган-Толгой, ДАПП Шара-Сур (Республика Тыва) – 4, 10 и 26 ноября.

    Плановые санитарные дни (выходные):

    • МАПП Ташанта, ДАПП Хандагайты, ДАПП Цаган-Толгой – каждое воскресенье (1, 8, 15, 22, 29 ноября).
    • ДАПП Шара-Сур – каждую субботу и воскресенье (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября).

    Фото: ФТС


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