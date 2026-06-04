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Рекордный грузопоток в пункте пропуска Ново-Филя
04.06.2026

Рекордный грузопоток в пункте пропуска Ново-Филя

    • За последние сутки в пункте пропуска Ново-Филя оформлено 311 грузовых автомобилей, что более чем в два раза превышает его среднесуточную пропускную способность и является рекордным показателем для данного направления, сообщила ФТС в своем макс-канале.

    Через пункт пропуска Ново-Филя выезжают порожние грузовые транспортные средства в Азербайджан для дальнейшей загрузки. Увеличение потока связано с завершением периода дождей и началом сезона сбора урожая в Азербайджане, что требует большего количества грузовых автомобилей для вывоза сельскохозяйственной продукции.

    Рост интенсивности движения фиксируется на всем российско-азербайджанском участке государственной границы. За прошедшие сутки через все пункты пропуска проследовало более 1 300 транспортных средств, что близко к рекордному значению.

    Дагестанская таможня продолжает работу в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование пунктов пропуска и своевременное оформление транспортных средств.

    Фото: ФТС


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