Рекордный грузопоток в пункте пропуска Ново-Филя

За последние сутки в пункте пропуска Ново-Филя оформлено 311 грузовых автомобилей, что более чем в два раза превышает его среднесуточную пропускную способность и является рекордным показателем для данного направления, сообщила ФТС в своем макс-канале.

Через пункт пропуска Ново-Филя выезжают порожние грузовые транспортные средства в Азербайджан для дальнейшей загрузки. Увеличение потока связано с завершением периода дождей и началом сезона сбора урожая в Азербайджане, что требует большего количества грузовых автомобилей для вывоза сельскохозяйственной продукции.

Рост интенсивности движения фиксируется на всем российско-азербайджанском участке государственной границы. За прошедшие сутки через все пункты пропуска проследовало более 1 300 транспортных средств, что близко к рекордному значению.

Дагестанская таможня продолжает работу в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование пунктов пропуска и своевременное оформление транспортных средств.

Фото: ФТС