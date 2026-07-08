«РЖД Логистика» впервые организовала доставку путевого крепления в Армению

Филиал АО «РЖД Логистика» в Ростове-на-Дону реализовал пилотный проект по перевозке материалов для ремонта и содержания верхнего строения пути для нужд ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

Как сообщили SeaNews в компании, груз весом 45 тонн был отправлен в полувагоне со станции Батайск Северо-Кавказской железной дороги и преодолел в общей сложности 2132 км. «РЖД Логистика» оказала клиенту комплекс услуг по предоставлению подвижного состава, оплате провозных и таможенных платежей, в том числе по территории транзитных стран, контролю погрузочных работ. Как отметили в компании, несмотря на снятие транзитных ограничений, любая перевозка по железной дороге в направлении Армянской Республики требует согласования с администрацией Азербайджана.

«Путевые крепления впервые за последние 35 лет были перевезены по железной дороге транзитом через Грузию и Азербайджан. Ранее все перевозки в этом направлении осуществлялись автомобильным транспортом. Железнодорожный маршрут позволяет сэкономить клиенту до 60% на логистике в пересчете на 1 тонну груза. Еще одним важным преимуществом такого решения является отсутствие волатильности, что сейчас характерно для рынка автоперевозок», – пояснил Вадим Маркевич, исполняющий обязанности директора филиала АО «РЖД Логистика» в Ростове-на-Дону.

Фото: «РЖД Логистика»