Рост грузопотока между Россией и Азербайджаном

На границе России и Азербайджана отмечается устойчивый рост потока транспортных средств, сообщает Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

В первом квартале 2026 года на российско-азербайджанском участке границы было оформлено около 90 тыс. грузовых автомобилей, что практически на 10% выше показателя прошлого года.

Увеличение объемов товарооборота в автомобильных пунктах пропуска в регионе деятельности Дагестанской таможни фиксируется ежегодно, отмечают в ФТС. В первом квартале 2024 года границу пересекло 80,9 тыс. транспортных средств, в 2025 – 81,5 тыс., в 2026 – 89,2 тыс.

На этом участке границы находится один из самых загруженных автомобильных пунктов пропуска страны – Яраг-Казмаляр, на котором зафиксирован самый большой рост потока машин за первый квартал 2026 года – на 12,5% в сравнении с первым кварталом прошлого года.

В МАПП Тагиркент-Казмаляр реализуется концепция перспективного пункта пропуска и функционирует система электронной очереди для грузовых авто. Внедрение технологий позволило увеличить количество оформленных транспортных средств без потери качества контроля: по сравнению с прошлым годом поток вырос на 7,5%.

