Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-мае 2022
06.02.2026

Товарооборот Россия – Азербайджан в 2025 году

    Новости по теме
    19.01.2026
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по декабрь 2025 года в различных аналитических разрезах.
    2025ПОРТСТАТ
    0
    30.01.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 в деталях
    Контейнерооборот снизился на 7,2%.
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    03.02.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Контейнерооборот портов снизился на 66,9%.
    Только для подписчиков
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.01.2026
    Контейнерооборот лидеров, итоги 2025
    Шанхай перевалил почти на 7% больше, чем в 2024 году.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    03.02.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-ноябрь 2025
    В денежном выражении экспорт остался на уровне прошлого года.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзУдобренияЭкспорт
    0
    20.01.2026
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
    Импорт сократился на 9,8%, экспорт – на 14,7%.
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0


