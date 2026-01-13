Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
13.01.2026

Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 снизился на 77,5%

    • В ноябре 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя ноября 2024 года на 77,5%.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 снизился на 77,5%

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 83,4%. В экспорте было перевалено на 62,7% меньше. чем годом ранее. Каботаж сократился на 70%.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2025 года соответствовала 0,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 56,3% меньше, чем в ноябре 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    69,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 28,6% – в экспорте, 2% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 91%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 67,3%, Оля перевалил 32,7%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 91%.


    Новости по теме
    12.01.2026
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 10 месяцев 2025
    Поставки из РФ в ЕС в денежном выражении незначительно снизились.
    2025ЕвросоюзМорские перевозкиРоссия
    0
    13.01.2026
    Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2025
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 11 месяцев 2025 года составил 175,7 млн TEU.
    2025ГлобальноКонтейнерные перевозки
    0
    13.01.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-октябрь 2025
    Польша увеличила поставки из России больше чем на треть.
    2025Евросоюзморской экспортУдобрения
    0
    15.01.2026
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-ноябре 2025 года
    Вырос на 3%
    2025АзербайджанВнешняя торговляТоварооборот
    0
    14.01.2026
    Железнодорожные контейнеры, итоги 2025 года
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 2025 года составили 7 млн 560,4 тыс. TEU.
    2025Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    12.01.2026
    Грузы РЖД, 2025 год: снижение на 5,6%
    По большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.
    2025ПогрузкаРЖД
    0


    15.01.2026 Контейнерооборот лидеров, итоги 2025
    15.01.2026 Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана
    14.01.2026 Железнодорожные контейнеры, итоги 2025 года
    13.01.2026 Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    13.01.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 снизился на 77,5%
    13.01.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2025
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    30.12.2025 Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
