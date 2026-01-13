Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 снизился на 77,5%

В ноябре 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя ноября 2024 года на 77,5%.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 83,4%. В экспорте было перевалено на 62,7% меньше. чем годом ранее. Каботаж сократился на 70%.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2025 года соответствовала 0,1%.

Груженых контейнеров было обработано на 56,3% меньше, чем в ноябре 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

69,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 28,6% – в экспорте, 2% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 91%.

В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 67,3%, Оля перевалил 32,7%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi