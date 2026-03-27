Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2026 увеличился на 14,2%

В феврале 2026 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 14,2% относительно показателя февраля 2025 года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (99,9%), который по итогам отчетного месяца вырос на 14,3%. Экспорт сократился на 13,3%.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2026 года соответствовала 3,3%.

Груженых контейнеров было обработано на 3,1% меньше, чем в феврале 2025 года. Из общего объема груженых 2,5% приходилось на рефконтейнеры, 97,5% – на сухие.

99,8% груженых контейнеров прошло в каботаже, 0,2% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 53,7%.

В феврале 2026 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 39,3%, на Мурманск приходилось 37%, через Архангельск прошло 21,9%.

