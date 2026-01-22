Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 снизился на 1,8%

В декабре 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна сократился относительно показателя декабря 2024 года на 1,8%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт уменьшился на 14,3%, экспорт – на 19,6%. В каботаже было перевалено на 55,5% больше, чем годом ранее.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2025 года составляла 30%.

Груженых контейнеров было обработано на 4% меньше, чем в декабре 2024 года. Из общего объема груженых 19,1% приходилось на рефконтейнеры, 80,9% – на сухие.

44% груженых контейнеров прошло в импорте, 33,5% – в каботаже, 22,5% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 4,4%.

В декабре 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 76,9%, Калининград обработал 22,9%, на Усть-Лугу приходился 0,2%.

