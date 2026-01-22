Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 в деталях
22.01.2026

Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 снизился на 1,8%

    • В декабре 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна сократился относительно показателя декабря 2024 года на 1,8%.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 снизился на 1,8%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт уменьшился на 14,3%, экспорт – на 19,6%. В каботаже было перевалено на 55,5% больше, чем годом ранее.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2025 года составляла 30%.

    Груженых контейнеров было обработано на 4% меньше, чем в декабре 2024 года. Из общего объема груженых 19,1% приходилось на рефконтейнеры, 80,9% – на сухие.

    44% груженых контейнеров прошло в импорте, 33,5% – в каботаже, 22,5% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 4,4%.

    В декабре 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 76,9%, Калининград обработал 22,9%, на Усть-Лугу приходился 0,2%.

    Новости по теме
    12.01.2026
    Грузы РЖД, 2025 год: снижение на 5,6%
    По большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.
    2025ПогрузкаРЖД
    0
    15.01.2026
    Контейнерооборот лидеров, итоги 2025
    Шанхай перевалил почти на 7% больше, чем в 2024 году.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    22.01.2026
    Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Грузооборот вырос на 7,5%.
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    20.01.2026
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
    Импорт сократился на 9,8%, экспорт – на 14,7%.
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    14.01.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025: выросла перевалка нефти
    Экспорт увеличился на 24,2%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    12.01.2026
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 10 месяцев 2025
    Поставки из РФ в ЕС в денежном выражении незначительно снизились.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзМорские перевозкиРоссия
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.01.2026 Силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах
    22.01.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 снизился на 1,8%
    21.01.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    21.01.2026 Операционные итоги Глобал Портс за 4 квартал и 2025 год
    21.01.2026 Первый грузовой поезд Китай – Средняя Азия из Тяньцзиня
    20.01.2026 Кто в Суэц, кто из Суэца
    Госрегулирование Показать всё
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    30.12.2025 Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
