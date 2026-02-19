Контейнерооборот российских портов в январе 2026 снизился на 13,6%

Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2026 года снизился на 13,6% относительно показателя января прошлого года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 15,3%, экспорт – на 26%. В транзите было перевалено на 89,5% меньше, чем в январе 2025 года. Каботаж, напротив, увеличился на 18,9%.

Груженых контейнеров было обработано на 12,1% меньше, чем в январе 2025 года. Из общего объема груженых 12,5% приходилось на рефконтейнеры, 87,5% – на сухие.

54,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 25,8% – в экспорте, 20% – в каботаже и 0,09%– в транзите.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 17,9%.

В январе 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 47,3%, Балтийский бассейн обработал 28,6%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 20,6%, 3,4% и 0,08% соответственно.

