Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
19.02.2026

Контейнерооборот российских портов в январе 2026 снизился на 13,6%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2026 года снизился на 13,6% относительно показателя января прошлого года.

    Контейнерооборот российских портов в январе 2026 снизился на 13,6%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 15,3%, экспорт – на 26%. В транзите было перевалено на 89,5% меньше, чем в январе 2025 года. Каботаж, напротив, увеличился на 18,9%.

    Груженых контейнеров было обработано на 12,1% меньше, чем в январе 2025 года. Из общего объема груженых 12,5% приходилось на рефконтейнеры, 87,5% – на сухие.

    54,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 25,8% – в экспорте, 20% – в каботаже и 0,09%– в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 17,9%.

    В январе 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 47,3%, Балтийский бассейн обработал 28,6%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 20,6%, 3,4% и 0,08% соответственно.

