Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 15 неделя 2026
14.04.2026

    • На 15 неделе стоимость HSFO и VLSFO во всех исследуемых портах снизилась, а цена MGO, напротив, увеличилась.

    Так, в Санкт-Петербурге, по данным Oil Monster, на 12 апреля стоимость высокосернистого мазута (HSFO) уменьшилась на 0,3% и составляла $600,75. Цена на низкосернистый мазут (VLSFO) также опустилась – на 0,5%, и была на уровне $758,75. MGO стоил $1548, на 2,5% выше, чем неделей ранее.

    В порту Калининград HSFO подешевело на 0,8% до $620,5. Стоимость VLSFO находилась на уровне $787,75, на 1% ниже, чем на 14 неделе. Стоимость MGO повысилась на 2,5% и составляла $1570,25.

    В Мурманске цена на HSFO находилась на уровне $641, на 0,9% дешевле, чем на прошлой неделе. Стоимость VLSFO уменьшилась на 1,2% до $811,75. Стоимость MGO составляла $1574, на 2,2% выше, чем неделей ранее.

    В порту Новороссийск стоимость HSFO понизилась на 1,2% и находилась на уровне $632. Стоимость VLSFO опустилась на 1,4% до $727,75. MGO стоил $1519,5, как и неделей ранее.

    Напоминаем, что стоимостные показатели даны на основании платформы Oil Monster. Реальные цены предложения и контрактов могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    Фото: «Роснефть»


    Новости по теме
    15.01.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 3 неделя, 2026
    Наблюдается снижение ставок.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    17.02.2026
    Контейнерооборот лидеров, январь 2026
    Оба крупнейших контейнерных порта показали рост к январю прошлого года.
    Только для подписчиков
    2026КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    13.02.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2026
    Ставки не изменились.
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    30.03.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2026: выросла перевалка сжиженного газа
    Экспорт увеличился на 2%, каботаж – на 57,7%.
    2026Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    01.04.2026
    Грузы РЖД, 3 месяца 2026: минус 3%
    Существенно выросли отправки по железной дороге зерна.
    2026ПогрузкаРЖД
    0
    24.03.2026
    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2026 снизился на 10,3%
    Экспорт уменьшился на 3,5%
    2026Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.04.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2026
    14.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 в деталях
    13.04.2026 «ТрансКонтейнер» увеличил частоту сервиса Москва – Новосибирск
    13.04.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    13.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2026
    10.04.2026 Финансовые и операционные показатели FESCO за 2025 год
    Госрегулирование Показать всё
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    08.04.2026 Назначен заместитель руководителя ФТС
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    01.04.2026 Стратегия цифровизации от IMO
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
