Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 15 неделя 2026

На 15 неделе стоимость HSFO и VLSFO во всех исследуемых портах снизилась, а цена MGO, напротив, увеличилась.

Так, в Санкт-Петербурге, по данным Oil Monster, на 12 апреля стоимость высокосернистого мазута (HSFO) уменьшилась на 0,3% и составляла $600,75. Цена на низкосернистый мазут (VLSFO) также опустилась – на 0,5%, и была на уровне $758,75. MGO стоил $1548, на 2,5% выше, чем неделей ранее.

В порту Калининград HSFO подешевело на 0,8% до $620,5. Стоимость VLSFO находилась на уровне $787,75, на 1% ниже, чем на 14 неделе. Стоимость MGO повысилась на 2,5% и составляла $1570,25.

В Мурманске цена на HSFO находилась на уровне $641, на 0,9% дешевле, чем на прошлой неделе. Стоимость VLSFO уменьшилась на 1,2% до $811,75. Стоимость MGO составляла $1574, на 2,2% выше, чем неделей ранее.

В порту Новороссийск стоимость HSFO понизилась на 1,2% и находилась на уровне $632. Стоимость VLSFO опустилась на 1,4% до $727,75. MGO стоил $1519,5, как и неделей ранее.

Напоминаем, что стоимостные показатели даны на основании платформы Oil Monster. Реальные цены предложения и контрактов могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

Фото: «Роснефть»