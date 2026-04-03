Назначен замруководителя ФТС
03.04.2026

    • Распоряжением Правительства РФ от 2 апреля 2026 года № 726-р Дмитрий Жуков назначен заместителем руководителя ФТС России, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    Д.Жуков в таможенных органах с марта 1994 года. Начинал путь в Калужской таможне. В разные годы занимал руководящие должности в Брянской и Московской областной таможнях, с 2013 по 2024 год возглавлял Главное управление организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России.

    С ноября 2024 года занимал должность начальника Дальневосточного таможенного управления.

    Фото: ФТС


