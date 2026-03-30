Назначен советник председателя Совета директоров ГК «Дело»

Советником председателя Совета директоров ГК «Дело» назначен Леонид Шляхтуров. Как сообщили SeaNews в группе, он будет отвечать за создание централизованной коммерческой и логистической функций.

В ближайшее время в соответствии с процедурами его кандидатура будет выдвинута для рассмотрения Советом директоров на должность заместителя генерального директора ООО «УК «Дело» (головная компания Группы компаний «Дело»).

30 марта председатель Совета директоров Группы Сергей Шишкарёв представил Л.Шляхтурова топ-менеджменту ГК «Дело».

Л.Шляхтуров долгое время работал в структурах транспортной группы FESCO, где прошел путь от стивидора ВМТП до управляющего директора зарубежных компаний, последние 4 года занимал должность исполнительного директора ООО «ФИТ». Имеет опыт работы в корейской UNICO Logistics. Окончил Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского по специальности «Управление на морском транспорте», имеет степень MBA одного из ведущих университетов Республики Корея.

