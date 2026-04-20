Евросиб запустил сборный поезд из Новосибирска в Китай
20.04.2026

Заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики

    • На прошлой неделе заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провёл заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

    Как сообщает пресс-служба Правительства, в повестку заседания Госкомиссии вошли вопросы строительства судов грузового флота высокого ледового класса, приобретения и строительства судов дноуглубительного флота для Севморпути, формирования группировки космических аппаратов для обеспечения дистанционного зондирования Земли, ликвидации накопленного вреда окружающей среды в АЗРФ, новые технологии строительства зимников.

    «Сегодня в Арктике реализуются крупные добычные проекты, для обеспечения которых к 2030 году потребуется дополнительно не менее 50 таких судов. Текущим портфелем заказов судостроительного комплекса «Звезда» предусмотрено строительство 26 судов транспортного флота для грузоперевозок по Севморпути. В проработке строительство ещё трёх танкеров со сроками сдачи в 2029 году. Очевидно, что для удовлетворения потребностей грузоотправителей этого недостаточно. Есть планы по созданию новых мощностей на Дальнем Востоке и модернизации действующей верфи в Санкт-Петербурге», – сказал, открывая заседание, Ю.Трутнев.

    Строительство всех крупнотоннажных гражданских судов осуществляется на производственной площадке ССК «Звезда» в Приморском крае. На сегодня переданы заказчикам 5 танкеров типа Aframax, а также танкер-челнок ледового класса. Текущие мощности ССК «Звезда» обеспечивают темп сдачи 3-4 крупнотоннажных суден ежегодно. После выхода на проектную мощность предприятие сможет сдавать порядка 10-12 крупнотоннажных судов ежегодно.

    Замглавы Минпромторга Альберт Каримов напомнил, что в декабре прошлого года заказчику, ПАО «Совкомфлот», был передан первый построенный в России танкер для перевозки сжиженного природного газа, построенный на ССК «Звезда». Ледокольный танкер стал головным в серии, которую ССК «Звезда» строит для проекта «Арктик СПГ 2».

    «Сейчас прорабатываем проекты по созданию новых мощностей на Дальнем Востоке и по модернизации «Северной верфи» под такие суда. Параллельно ведём работу по созданию отечественного судна-газовоза, поддерживаем создание отечественного судового оборудования», – пояснил А.Каримов.

    Производство газовозов планируется на базе ССК «Звезда» и «Северной верфи» (после модернизации), также рассматриваются возможные варианты кооперации с дружественными странами. Актуализирован перспективный плана строительства гражданских судов на период до 2035 года (с прогнозом до 2050 года.). Также Минпромторгом России разработана и утверждена программа развития судоремонта, эксплуатируемых в Арктике, на период до 2035 года.

    На заседании обсуждалось приобретение и строительство судов дноуглубительного флота для работы в акватории Северного морского пути. «Для обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути необходимо проведение дноуглубительных работ в портах Сабетта, Диксон и Певек. Для этого потребуется не менее 15 единиц судов и вспомогательной техники», – сказал Ю.Трутнев.

    Как отметил Министр транспорта Андрей Никитин, ежегодный объём дноуглубительных работ на внутренних водных путях составляет более 10 млн куб. м, из которых свыше 1,2 млн куб. м – в арктической зоне. Работы по содержанию внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов ведутся на реках Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка и Колыма.

    Глава Минтранса сообщил, что с 2020 по 2025 годы в администрации бассейнов АЗРФ передано 20 земснарядов, двое из них построены на условиях лизинга по льготной ставке. Кроме того, в 2026-2027 годах за счёт федерального бюджета планируется приобретение ещё 12 земснарядов для Ленского, Обь-Иртышского и Двинско-Печорского бассейнов на условиях лизинга. Также речь шла о необходимости разработки и производства земснарядов ледового класса смешанного типа «река-море» с осадкой не более 1,9 м и производительностью 4 тыс. куб. м грунта в час. Они необходимы для обеспечения гарантированных габаритов на баровых участках рек Яна и Индигирка, а также в Обской губе.

    Спецпредставитель госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов доложил, что во исполнение поручений Президента России по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта 2025 года госкорпорацией «Росатом» совместно с заинтересованными организациями проработан вариант создания собственного дноуглубительного флота, способного решить поставленные задачи. В соответствии с законодательством на госкорпорацию «Росатом» возложены задачи по развитию и содержанию инфраструктуры Севморпути, обеспечению безопасности мореплавания и паспортных глубин в акватории портов. Оператором дноуглубительных работ является ФГУП «Гидрографическое предприятие».

    В повестку также вошли вопросы формировании группировки космических аппаратов для обеспечения дистанционного зондирования Земли, в том числе в целях мониторинга ледовой обстановки Арктического региона и Северного морского пути. «Госкорпорацией “Роскосмос„ с 2021 по 2025 годы уже выведено на орбиту семь космических аппаратов: четыре гидрометеорологического и три радиолокационного назначения», – сообщил Ю.Трутнев.

    Фото: пресс-служба правительства


